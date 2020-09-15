AI科學家、UCLA教授朱松純將離美　赴北京清華大學籌組AI研究院

▲朱松純2002年起在UCLA任職。（圖／翻攝UCLA）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京清華大學一份「擬聘新進校人員公示名單」近日在網路上流傳，內容提到洛杉磯加大（UCLA）教授、AI科學家朱松純將入職清華大學自動化系，職務為科研系列教授。

▼北京清華大學流出一份「擬聘新進校人員公示名單」。（圖／翻攝微博）



陸媒《機器之心》13日向清華大學求證，確認朱松純將以國家戰略科學家的身份回大陸，受邀籌建北京通用人工智慧研究院（Beijing Institute for General Artificial Intelligence，BIGAI，民辦非營利）擔任院長，並與北京大學、清華大學展開研究合作。

朱松純1968年生於湖北省鄂州市，1991年從中科大計算機專業畢業，1996年在哈佛大學獲得計算機碩士、博士學位，師從國際數學大師大衛·曼福德（David Mumford），在布朗大學攻讀應用數學博士後，進入史丹佛大學的人工智慧實驗室任教講師。

朱松純2002年後在UCLA（加州大學洛杉磯分校）擔任統計學與計算機科學系教授，是華人AI領域的頂級學者，曾在各種國際頂級期刊上發表論文300多篇，獲得3次馬爾獎，還兩次擔任美國視覺、認知科學、AI領域跨學科合作項目MURI（Multidisciplinary University Research Initiative，國防部出資的多學科大學研究計劃）負責人。

報導認為，中國科研水平與世界領先的差距，除了有「上升」制度、「急功近利」等原因外，對於前沿研究人員，缺乏一些優秀的領路人，「這並非是因為中國沒有人才，而是早期中國多種條件不足，導致諸多人才很早就奔赴海外完成研究工作。」

報導提到，這些人才一旦回歸中國，勢必意味著將以領路人的身份，一方面能夠培養出一大批學生作為科研傳承，比如由唯一華人圖靈獎得主姚期智發起的「姚班」、「智班」；另一方面則是可以用自身境遇觸動其他華人人才，帶動更多的人才回歸，比如今年以來張亞勤、沈向洋、馬維英等一大批AI人才也都紛紛加盟清華任教。

報導強調，在計算機視覺（Computer Vision，CV）領域，表面上看中國似乎佔據了一席之地，但實際上原創性、理論性的東西還是不多，大部分有影響力的科研成果和工作都是在國外研究機構完成的，因此朱松純的歸來，對於AI視覺的研究和發展都具有重大的意義。