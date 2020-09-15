免費騎30分YouBike！MeN Go卡「第800萬名使用者」享一年無限暢遊

▲高雄市MeN Go 2.0優惠加碼啟動。（圖／運研所提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部運輸研究所與高雄市政府交通局於2018年9月合作推出全台首張多運具合一「MeN Go」卡，為歡慶今年屆滿2周年，且使用人次即將突破800萬，將啟動交通月票優惠加碼啟用活動，買月票還能再贈點，還可免費騎30分鐘的YouBike。另第800萬名搭乘幸運兒，可獲一年份無限暢遊禮包。

運研所表示，為歡慶MeN Go即將突破800萬使用人次，加碼推出「MeN Go POINT 四大方案全都送」，更有業者加持「計程車隊再添新力軍」、「WeMo共享機車擴大服務」、「YouBike前30分鐘免費」，並與學校合作「MeN Go進校園 安全又省錢」，逐步擴展MeN Go成為高雄通勤通學的最佳選擇。

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▲刷MeN Go卡騎乘YouBike前半小時免費。（圖／記者周宸亘攝）

MeN Go率先整合高雄捷運、公車、輕軌、渡輪、自行車等多元運具推出月票，本次針對「公車暢遊」、「渡輪暢遊」及「公車+客運」等月票，加碼贈送每月最高600點MeN Go POINT，可與「無限暢遊」同樣享有計程車、共享電動機車、指定停車場費用1點折抵1元，讓民眾荷包省錢更有感。

運研所表示，雖然疫情衝擊，但MeN Go卡使用量逆勢增長，搭乘人次也即將突破800萬人次，表現亮眼，MeN Go將尋找第800萬人次的搭乘幸運兒，可獲得一年份的無限暢遊大禮包，鼓勵尚未申辦的市民趕快申辦。

運研所表示，今年2.0服務升級包含合作計程車業者增加了倫永大車隊、中華大車隊，Wemo共享機車再擴大高雄營運範圍，YouBike提供MeN Go獨享前30分鐘免費。

▲高雄市MeN Go使用人次將突破八百萬人。（圖／運研所提供）

MeN Go也特別與正修科技大學及輔英科技大學進行合作，讓MeN Go計程車進駐捷運站與校園進行接駁，鼓勵學子多加利用大眾運輸往返，減少騎乘機車之危險。

MeN Go卡是結合一卡通的實體票卡，目前提供限量免費辦卡，為節省等待時間，可選擇線上申辦，也可以在線上以信用卡或LINE Pay Money支付，詳情可至「MeN Go交通行動服務」官網查詢。