　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園科技執法再增4處地點曝　提醒駕駛人守法以免荷包失血

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園科技執法再增4處！（圖／交通局提供）

▲桃園科技執法再增加設點！（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局指出，桃園科技執法場域違規案件數均呈現明顯下降，即日起再增加4處執法場域，陸續公告執法；桃園區中正路信光街路口(往蘆竹方向) 偵測公車停靠區「違規停車」情形，該處設備為配合桃園捷運綠線施工，由桃園火車站移設，已完成偵測系統調校，現場也設有警示牌面，提醒駕駛人注意切勿違規以免受罰。

交通局15日表示，該局為改善桃園市交通安全，自2019年已陸續完成18處科技執法場域，並由警察局公告執法，其中3處因配合捷運施工暫停違規偵測，現再新增桃園區中正路信光街口(往蘆竹方向)公車停靠區、龜山區桃園捷運A8長庚醫院站前文化一路與復興一路口、觀音區中山路二段(環中路東西兩側間)以及蘆竹區南山路三段(山外路口至山林路口間) 等4處科技執法，逐步擴大科技執法地點以及違規偵測項目。

該4處執法場域即日起進行宣導，桃園區中正路信光街口(往蘆竹方向)公車停靠區，將由警察局公告於今年10月19日起開始執法，其他3處也將陸續公告執法。龜山區桃園捷運A8長庚醫院站前文化一路與復興一路口為偵測「未依標線行駛」及「未保持路口淨空」兩項違規情形，為延續林口交流道41A 北上匝道前文化一路與龜山一路口科技執法，以進一步改善林口交流道周邊道路壅塞情形。

蘆竹區南山路三段(山外路口至山林路口間)及觀音區中山路二段(環中路東西兩側間)為偵測「超過限重違規大貨車」情形，而超過限重的大貨車若有行駛上述路段需求，必須事先向交通局申請核發通行證。

・北極靈芝天然珍稀

ET快訊
大陸發射火箭將飛過台灣上空　國防部回應了
武界壩4死提國賠　前檢察官批：該負責的是父母
2天縱慾7次！25歲電競選手打到「女友手腳全廢」　討拍被狂砲
快訊／太陽花流血驅離挨告殺人未遂　馬英九、江宜樺4人判決出爐
快訊／媽返家找不到兒！1歲男嬰墜4F亡　躺防火巷內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園科技執法再增4處地點曝　提醒駕駛人守法以免荷包失血

火災頻傳較去年增37.5%　徐榛蔚：全縣每戶加裝住警器是目標

男子酒駕上國道　台南新市分隊攔查酒測值超標依法送辦

災害防救做得好市民平安過更好　災防訓練首次開放防災士、志工團體及企業參訓

恩愛夫妻機車遊台南拋錨　年輕所長展現府城熱情援助安全返家

「甘苦人」更不可以酒後開車！　南警方執法不會有無差別待遇！

台南酒駕肇事頻傳　善化警取締酒駕零容忍連3天強勢路檢

訂壽司惡意棄單！女客人「約3點取餐」秒失聯　離譜原因曝光

3歲女童遭風箏捲上天狂甩　新竹市府震怒「懲處3官員」

2020桃園地景藝術節踩線團搶先看　喚起邱奕勝孩時記憶

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

桃園科技執法再增4處地點曝　提醒駕駛人守法以免荷包失血

火災頻傳較去年增37.5%　徐榛蔚：全縣每戶加裝住警器是目標

男子酒駕上國道　台南新市分隊攔查酒測值超標依法送辦

災害防救做得好市民平安過更好　災防訓練首次開放防災士、志工團體及企業參訓

恩愛夫妻機車遊台南拋錨　年輕所長展現府城熱情援助安全返家

「甘苦人」更不可以酒後開車！　南警方執法不會有無差別待遇！

台南酒駕肇事頻傳　善化警取締酒駕零容忍連3天強勢路檢

訂壽司惡意棄單！女客人「約3點取餐」秒失聯　離譜原因曝光

3歲女童遭風箏捲上天狂甩　新竹市府震怒「懲處3官員」

2020桃園地景藝術節踩線團搶先看　喚起邱奕勝孩時記憶

20歲百萬網紅「隆胸A→E」塞滿假體痛爆！　動刀前後照曝…被酸：怪物

民團批美豬開放「主權在美」立院毫無功能！不排除上街自救

夫醫院悶殺臥病妻...奔護理站哭喊：對不起　今解剖釐清死因

瑪莎拉蒂預告新「海神轎跑」GranTurismo　頭尾輪廓向MC20看齊

説・流行／朴寶劍穿了好幾次！這個IG洗版的「愛心A」要認識

美次卿訪台進度靜悄悄　外交部：雙方努力安排中

川普「閉眼稱疫情趨緩」　睜眼卻是「確診破650萬」美經濟重挫連任好難

指月亮會被割耳！長輩告誡的11件事　過來人：被割過！後來都握拳

太極門掌門人50筆土地被拍賣！稅法228事件？｜行動法庭 第85集

林怡廷化身芭比女孩　翻唱「水叮噹」20年前神曲

地方熱門新聞

3歲女童遭風箏捲上天　新竹市府懲處3官員

惡意棄單！女客人「3點來拿壽司」失聯

台南豆花伯笑了！神秘高雄女掃光160杯

善化警取締酒駕零容忍連3天強勢路檢

澎湖4師生漂到外海　英勇船長救人

屏東婦釣蝦場如廁雙腿發麻求救　虛驚一場

夫妻機車遊台南拋錨所長援助安全返家

宅男自喻是「韋小寶」　心儀女子想分

窮媽媽賣手工食品！女網紅收產品失聯

「甘苦人」更不可以酒後開車！

房租漲52倍！平溪天燈街店家槓地主

白河警「清山」、「護果」守護民眾安全

2020桃園地景節即將登場　議員搶先看

嗆女客像代購！百年老店：她講的都對

更多熱門

相關新聞

交通法規轉化交通常識

交通法規轉化交通常識

台南市交通局局長王銘德表示，違規停車、超速、闖紅燈、不依規定轉彎或變換車道、不遵守高快速公路管制規定等是台南市5大違規態樣，市長黃偉哲在台南市道安會報多次指示，有關民眾對於相關交通法規認知及安全行車觀念，仍需加強宣導，尤其是民眾常見交通認知上的誤解及盲點、加以釐清與說明。

交通局舉辦「公車串聯地方美好」系列講座

交通局舉辦「公車串聯地方美好」系列講座

北市APP快速找「汽、機車空位」

北市APP快速找「汽、機車空位」

誤停計程車格遭拖吊　引用憲法申訴討回2千

誤停計程車格遭拖吊　引用憲法申訴討回2千

台南市嚴格執行防疫措施民眾均戴口罩

台南市嚴格執行防疫措施民眾均戴口罩

關鍵字：

桃園科技執法交通局

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

全班誦經！5學生上課突尖叫痛哭　校方緊急提早放學

廁所沒開窗「潮濕不通風」！網推1設備比窗戶讚

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面