桃園科技執法再增4處地點曝　提醒駕駛人守法以免荷包失血

▲桃園科技執法再增加設點！（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局指出，桃園科技執法場域違規案件數均呈現明顯下降，即日起再增加4處執法場域，陸續公告執法；桃園區中正路信光街路口(往蘆竹方向) 偵測公車停靠區「違規停車」情形，該處設備為配合桃園捷運綠線施工，由桃園火車站移設，已完成偵測系統調校，現場也設有警示牌面，提醒駕駛人注意切勿違規以免受罰。

交通局15日表示，該局為改善桃園市交通安全，自2019年已陸續完成18處科技執法場域，並由警察局公告執法，其中3處因配合捷運施工暫停違規偵測，現再新增桃園區中正路信光街口(往蘆竹方向)公車停靠區、龜山區桃園捷運A8長庚醫院站前文化一路與復興一路口、觀音區中山路二段(環中路東西兩側間)以及蘆竹區南山路三段(山外路口至山林路口間) 等4處科技執法，逐步擴大科技執法地點以及違規偵測項目。

該4處執法場域即日起進行宣導，桃園區中正路信光街口(往蘆竹方向)公車停靠區，將由警察局公告於今年10月19日起開始執法，其他3處也將陸續公告執法。龜山區桃園捷運A8長庚醫院站前文化一路與復興一路口為偵測「未依標線行駛」及「未保持路口淨空」兩項違規情形，為延續林口交流道41A 北上匝道前文化一路與龜山一路口科技執法，以進一步改善林口交流道周邊道路壅塞情形。

蘆竹區南山路三段(山外路口至山林路口間)及觀音區中山路二段(環中路東西兩側間)為偵測「超過限重違規大貨車」情形，而超過限重的大貨車若有行駛上述路段需求，必須事先向交通局申請核發通行證。

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