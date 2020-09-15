胡錫進稱「求和說」被誇大！　呼籲兩岸繼續加強交流

▲王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉亭／綜合報導

前立法院長王金平原本要率團參加海峽論壇，但因「求和說」最終作罷。《環球時報》總編胡錫進14日晚間對此表示，在民進黨操作之下，希望李紅的風波趕快過去，兩岸各界應繼續加強交流，遏制「台獨」，共同維護兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。

胡錫進認為，媒體人在工作中難免說出一句帶有個人觀點和理解的話，各界應當給予包容，無論中國大陸內部，還是兩岸之間，有什麼紛爭，都不要把一句話當成焦點展開博弈。

▲央視主持人李紅之後改口稱王金平有分量。（圖／翻攝央視）

李紅之後也表明，「求和」的意思是「尋求和平」，央視也數度表達歡迎王金平率團出席海峽論壇。胡錫進指出，把她的每一句話都解讀成官方態度，顯然是誇大了的，應該多給媒體人一些空間，他們並不是官員。

胡錫進也強調，重要的是，國台辦在李紅的短影音之後，重申了對海峽論壇以及對對岸政策的一貫態度，台灣一些輿論對這件事的惡炒、包括對國民黨的借機攻訐顯然是沒有根據的。

而今年海峽論壇已經第12屆了，它是民間交流平台，對促進兩岸交往和相互瞭解起了積極推動作用。胡錫進透露，國民黨這一次因為複雜的政治博弈而沒有來，但這個論壇仍會如期召開，產生應有的影響。

►戴口罩更要保養