裝浪浪到餐廳騙吃大蝦！回家項圈夾紙條　貓皇「雙面生活」曝光



▲每天出門溜搭的貓咪圖拉，某天帶著紙條回家，讓雙面生活曝了光。（圖／翻攝IG@tula_queencat）



圖文／鏡週刊



每晚待在腳邊的愛貓被誤認為浪浪，還被爆料每天去餐廳騙吃騙喝，還吃過大蝦，讓貓奴哭笑不得。

居住在英國威爾特郡斯文頓市修道院谷社區（Priory Vale）的克拉克一家，放養了1隻西伯利亞貓圖拉（Tula），某天晚上，貓咪回家後窩在家人腳邊取暖，貓奴寇爾（Cole Clark）發現圖拉的項圈上有東西，疑惑地取下後，發現是張紙條，上面寫著：「請問這隻貓有家嗎？」「牠總是跑來Toby Carvery餐廳」還附上寫紙條的日期，2020年8月16日。

11歲的圖拉每天早上出門散步，晚餐時間到了就回家，家人從不在意圖拉去了哪，只要貓咪有回來就好，直到這張紙條的出現。

寇爾大笑，在臉書社團「Abbey Mead Community Group」分享圖拉的罪狀，其實圖拉先前就有到附近養老院討肉餡三明治的前科，而去餐廳騙吃其實也有跡象，圖拉曾帶著類似香腸的東西回家，但家人當時沒想太多，只以為是鳥或老鼠。

圖拉太喜歡吃肉了，寇爾說：「我可以想像她如何裝可憐討肉。」也回覆紙條：「她有個可愛的家，每天晚上都跟我們待在一起，但還是謝謝Toby Carvery的顧客和員工替我們照顧她！」

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