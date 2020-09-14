高粱酒香腸檢出己二烯酸、紅毛丹有農藥！北市中秋食品3件違規

▲台北市衛生局公布109年度中秋應節食品抽驗結果。（圖／台北市衛生局提供）



記者許展溢／台北報導

台北市政府衛生局為使民眾安心食用月餅和開心烤肉，8月初至台北市月餅製造業、麵包店、糕餅店、烘焙專賣店、食品材料行、傳統市場、超市及大小型量販店等進行月餅產品及烤肉用食材抽驗，共計抽驗116件產品，檢驗結果今（14日）出爐，1件不符規定，不合格率0.86％，標示查核結果3件不符規定。

衛生局說明，此次共計查驗116件產品，包含41件中秋月餅產品（含各式月餅、綠豆椪、鳳梨酥、鹹蛋黃及烘焙餡料等）、10件烤肉調味醬及65件常見烤肉用食材（含肉製品、海鮮、蔬菜、加工煉製品、豆干、米血等），檢驗項目包含防腐劑、著色劑、蘇丹色素、動物用藥、農藥殘留、硼砂、保色劑、甜味劑、漂白劑等。

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▲「海陸通吃必省超值烤肉組（泰國進口鮮凍紅毛丹）」標示宣稱檢驗合格卻檢出殘留農藥。（圖／台北市衛生局提供）



檢驗結果1件「海陸通吃必省超值烤肉組（泰國進口鮮凍紅毛丹）」檢出農藥殘留殺蟲劑賽滅寧不符規定。殺蟲劑賽滅寧為合法登記並領有許可證之農藥，核准使用於限定類別農作物，惟其殘留農藥含量應符合「農藥殘留容許量標準」。

衛生局表示，有關標示查核3件不符規定中，1件「海陸通吃必省超值烤肉組（泰國進口鮮凍紅毛丹）」標示宣稱檢驗合格卻檢出殘留農藥、1件「紫玉酥」使用成分未完整標示且未依含量多寡由高至低分別展開、1件「海陸通吃必省超值烤肉組（高粱酒香腸）」檢出己二烯酸，惟外包裝成分未標示。

衛生局指出，針對品質不符規定之產品，已令業者立即下架，針對1件「紫玉酥」標示不符規定已依法處辦。經查產品「海陸通吃必省超值烤肉組（泰國進口鮮凍紅毛丹）」及「海陸通吃必省超值烤肉組（高粱酒香腸）」來源分別為高雄市及新北市，已移請轄區衛生局依權責處辦。

衛生局強調，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法規定，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；標示有不實、誇張或易生誤解之情形者，可罰4萬元以上400萬元以下；標示不全者，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲高粱酒香腸檢出己二烯酸。（圖／台北市衛生局提供）



衛生局提醒，民眾在選購中秋月餅、烘焙餡料及烤肉食材時，應注意產品是否適當儲存以維持新鮮度，如為包裝產品應挑選具有完整標示者。相關食品業者於生鮮產品批發、零售或供攤販使用時，皆應儘可能冷藏保存於7℃以下，如置於常溫，以不超過3小時為限，並採「先進先出」原則，以維持產品的品質；此外，食用蔬果前應充分清潔，清洗後以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，烹煮時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。

若民眾有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7079。以上稽查結果，可至台北市政府衛生局網站查詢相關訊息。