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汽車扣件大廠恒耀工業「周六補班不給加班費」　南市勞工局要罰

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▲世界製造汽車螺絲、螺帽大廠恒耀工業，遭員工舉報周六要求員工補班不給加班費等違反勞基清情事，台南市勞工局稽查屬實，將依法查處裁罰。（圖／翻攝自google maps）

▲世界製造汽車螺絲、螺帽大廠恒耀工業，遭員工舉報周六要求員工補班不給加班費等違反勞基清情事，台南市勞工局稽查屬實，將依法查處裁罰。（圖／翻攝自google maps）

記者林悅／台南報導

世界汽車扣件大廠恒耀工業公司被員工舉報，在新冠肺炎疫情嚴重的4至6月把上班日改休假，再要求員工於8至12月的周六補班，不給加班費，若不出勤就要請特休假，台南市勞工局職安健康處據報派員前往稽查，發現員工舉報違反勞基法事項屬實，將依法各裁罰處新台幣2萬元以上1百萬元以下罰鍰。

台南市勞工局接獲恒耀工業員工舉報，指公司受新冠肺炎疫情影響，在今年4至6月疫情最嚴重時期，把上班日改休假，並要求員工於8至12月的周六補班，但不給加班費，若不出勤就要請特休假，涉嫌以此方式取代無薪假，導致員工無法領取政府每月1萬1的無薪假補助，員工權益雙重受損。

台南市府勞工局於9月7日派員前往恒耀工業稽查，經稽查比對員工出勤資料，發現公司確實在勞工休息日出勤未加給加班費，違反勞動基準法第24條第2項，可處新台幣2萬元以上1百萬元以下罰鍰。另要求勞工於休息日出勤，未出勤者以特別休假抵扣，未依法照給特別休假工資，違反勞動基準法第39條，可處新台幣2萬元以上1百萬元以下罰鍰，已行文要求恒耀公司提出陳述意見，若沒陳述的話，則會依《勞基法》各處恒耀2萬元以上1百萬元以下罰鍰。並要求補實員工相關工資費用。

據了解，恒耀集團是台灣扣件龍頭廠之一，生產基地包括兩岸、德國等，集團年營業額超過200億元，恒耀集團在台灣的恒耀工業與恒耀國際，員工數分別有1千多人與5百人，總數在1千5百人左右，尚未包含中國廠及德國廠。恒耀國際成立於1985年，總部設立於台南，於2006年上櫃掛牌，為全球前十大車用扣件廠商，也是國內少數直接供應車廠與一線車用系統的扣件廠商，2014年併購德國ESKA，並躍升為美國電動車Tesla供應鏈之成員。

恒耀工業則製造汽車螺絲、螺帽、擠壓扣件、沖壓零件、六角突緣螺帽、T形螺帽、汽機車用組合件、盤形華司螺帽、拉帽、尼龍嵌入防鬆螺帽、圓螺帽、特殊螺帽、四角螺帽、不鏽鋼螺帽、焊接螺帽、熱浸鍍鋅螺絲、螺帽、套管、風車螺絲、小型風力發電機。

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