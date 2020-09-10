退休金120萬調成250萬　知名咖啡前總監不領情！告董事背信

▲前咖啡連鎖店營運總監認為退休金突然被調高一倍，董事股東涉嫌背信造成公司損害。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

知名連鎖咖啡店「怡客」的史姓前營運總監，因質疑公司違法召開股東會，決議給她250萬元退休金，比她原本可拿到的多出一倍，又調動她的職務，使得怡客營運表現衰退，因此控告3名董事、總經理、監察人涉嫌背信，損害公司利益，但台北地檢署調查認為，無證據顯示股東會決議造成怡客公司損失， 10日處分全案不起訴。

怡客咖啡在2016年4月傳出將由樂陞集團旗下一之鄉，以1.3億元入股之前，怡客股東在3月間開會討論股權移轉等事宜，1998年就在怡客任職的史姓前營運總監認為，她原本可拿到120萬元退休金，在這場股東會中被提高成250萬元的退休金；此外公司又調整她的職務去做新事業開發專員，也讓營運部門群龍無首，流失市場，影響公司營業績效。

但是檢察官調查該次股東會決議，只是決定在退休金250萬元以下，符合《勞基法》相關規定等原則內，授權李姓總經理與史女協商退休金額，並非直接調整退休金，另外也沒有事證顯示，怡客的營運業績因史女職務調動而變差，因此以罪嫌不足等理由，處分被史女控告背信的鍾姓、王姓、莊姓3名董事、李姓總經理、黃姓監察人都不起訴。

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