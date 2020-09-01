同事請喪假2週「回高雄」！他在台北巧遇　回家收到訊息嚇爆

▲原PO在好市多巧遇請喪假兩個禮拜回高雄的女同事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

當親人過世時，許多人都會選擇停下手邊工作，向公司請喪假來專心處理。有一名網友在台北逛好市多時，巧遇請喪假兩個禮拜回高雄的同事，「她看到我當下有點嚇到，我打了個招呼就走了」，回到家後心情複雜，對方還傳訊息，「她是不是很害怕我明天去公司弄她啊？」

原PO在PPT發文，公司一名女同事因為家裡有喪事，跟主管請兩個禮拜要回高雄，沒想到卻在台北某一間好市多和原PO巧遇。原PO在文中提及，「我下班去台北某間好市多買晚餐的時候，居然遇到她跟她男友在好市多買東西」，平常兩人是下班後不會聯絡，但回家後卻收到對方傳來的訊息，「她是不是很害怕我明天去公司弄她啊？」

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貼文一出後，網友們紛紛不以為意，認為原PO太大驚小怪，「你自己先保護好，不要她上班反過來弄你」、「喪假本來就有時效性，你管人家怎麼放」、「還好吧，放假放得名正言順」、「喪假證明準備好，假要怎用都他的事吧」、「以為別人兩個禮拜都在靈堂哭比較奇怪吧」、「假要怎麼用，是個人權利」。

根據勞基法規定，勞工喪假依左列規定，父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者，給予喪假八日，工資照給。祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡者，給予喪假六日，工資照給。曾祖父母、兄弟姊妹、配偶之祖父母喪亡者，給予喪假三日，工資照給。當勞工理應可請喪假時，雇主卻沒有正當理由就拒絕給假，或給假的天數不合法規，可處新臺幣二萬元以上一百萬元以下罰鍰。