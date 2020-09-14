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5港人偷渡抵台被長期扣押！　知情人士爆「真實處境」

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▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲香港反送中運動中許多人被捕。（資料照／路透）

文／中央社記者沈朋達台北13日電

一名消息人士向中央社證實，5名偷渡來台港人確實被扣押，尚未有獲釋消息，但相信處境不至於是被「軟禁」。據了解，5人保有會見律師等基本權利，未如外傳的被中斷聯絡管道。

另一名熟知內情人士指出，即便各方對非法入境議題、是否該制度化援助機制，和對「援助」的定義都有 差異。但包括批評者在內，援助在台抗爭者是各方一致的目標，因此，各種相互指責為「內鬼」或爆料的言論 ，都應到此為止。

消息人士向中央社證實，5人抵台後確實被扣押， 尚未有獲釋的消息。他承認對扣押時間感到意外，但參考政府過去處理港人的態度，相信他們的處境不會如外 界所擔憂的「軟禁」這麼糟。

據了解，目前5人保有會見律師等基本權利，未如外傳的被中斷聯繫管道。 針對這起風波，大陸委員會12日回應指「不會針對 個案加以說明」，同時強調政府已對港人設有人道援助 機制，「符合條件者都會給予必要的人道援助」。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，合法入境的香港抗爭者，多可在「香港人 道援助關懷行動專案」下得到協助；而陸委會之前也多次強調，不鼓勵相關人士非法來台。 目前選擇偷渡的抗爭者，多是在香港被「法庭保釋 」並沒收護照，或遭通緝的人士，他們無法合法出境， 也就不可能以合法途徑來台。

鐘聖雄12日接受中央社電訪時提到，偷渡來台的示威者無法以簽證延期等方式留在台灣，因此，他認為要 有「難民法」或「香港澳門條例」第18條（因政治因素 尋求庇護）的施行細則等相關規定，才有更明確的機制 來協助這群港人。

台灣人權促進會秘書長施逸翔12日接受中央社電訪時則表示，根據「難民地位公約」，只要符合難民資格 ，無論是合法或非法入境，政府都應給予協助。 他說，上述5名港人沒有接觸過台權會，但若情況 屬實，有一套制度化的援助機制的確會更理想。

施逸翔指出，陸委會成立的「台港服務交流辦公室 」目前正處理一部分因政治原因需被庇護的港人，應透 過這些實踐，探索形成一套制度化的援助機制。政府目前雖透過「香港人道援助關懷行動專案」， 協助符合港澳條例18條規定的港人，卻沒有具體的施行 細則。

▲▼ 香港夜景,香港,中環。（圖／視覺中國）

▲香港已變成逃亡者「回不去的故鄉」。（圖／視覺中國）

另一名知情人士告訴中央社，即便政府不願完全公 開，也應該有以施行細則規範援助的標準和流程，否則 社會上充斥著各種消息，反而不利援助。 他也指出，港區國安法不會只執行4年，將援助機 制制度化，是為了避免未來香港議題退燒，或政黨輪替 後，原本政府採取的「彈性」反而成了「不確定性」。

至於政府是否真有意協助香港抗爭者，消息人士指 出，政府目前在就業、就學方面的法規要求，對抗爭者 都有一定程度的放寬，甚至是豁免，這確實協助了抗爭 者在台居留。 他認為鐘聖雄在臉書上指政府並沒有這麼挺抗爭者 的說法，「有點抹煞台灣過去的努力」；也讓一些原先 有意循合法途徑來台的港人，心生疑慮。

自「反送中」抗爭爆發後，社會上始終存在各種抗 爭者來台處境的傳言。知情人士認為，各方對於「協助 」一詞的定義不同，以非法入境港人為例，「不遣返算 不算是協助？還是要直接給予居留身份，才算是協助」 ，在認知差異下，就可能產生這種紛爭。

網上所流傳著一句話：「政府的確做了不少協助香 港民眾的事，只是我們還可以做得更多」。 熟知內情者指出，要「做得更多」，牽涉到各方對 國家安全、兩岸關係等因素的權衡博奕，如何再往前一 步，實非易事。 但他也強調，包括批評者在內，援助在台抗爭者是 各方一致的目標，從未改變。因此，各種相互指責為「 內鬼」，或爆出更多內幕的言論，都應該到此為止。（ 編輯：繆宗翰）

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