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劍指印度！千名解放軍「攜30kg裝備傘降」　官媒：提升高原立體攻防

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▲▼陸媒指相關裝備超過30公斤。（圖／翻攝中新社）▲▼陸媒指相關裝備超過30公斤。（圖／翻攝中新社）ettoday.net/images/5137/d5137310.jpg" _fcksavedurl="//cdn2.ettoday.net/images/5137/d5137310.jpg" alt="▲▼解放軍西部戰區高原演練,印度,中印,西藏軍區。（圖／翻攝中新社）" width="600" height="400" title="▲▼解放軍西部戰區高原演練,印度,中印,西藏軍區。（圖／翻攝中新社）">

▲解放軍西部戰區完成低空攜裝傘降訓練。（圖／翻攝中新社）

記者曾俊豪／綜合報導

儘管中印都有意讓邊境衝突降溫，但雙方軍事動作卻沒有停止。《中新社》13日曝光一組照片，內容是解放軍西藏軍區某特戰旅與某陸航旅，聯合在海拔4000多公尺高原完成低空攜裝傘降訓練。報導指出，傘降訓練能進一步提升部隊高原區域立體攻防、遠程滲透、縱深打擊能力，目前已有1000多人次完成這項訓練。

大陸官媒近日連連曝光解放軍西藏軍區在高原的訓練畫面，《央視新聞》11日就報導，西藏軍區某合成旅近日在海拔4600公尺的陌生地域，組織成建制、全員額、多科目、跨晝夜實兵實彈演練，執行的是「1號作戰方案」。由於演習以「作戰方案」為稱呼頗為罕見，有分析認為，這暗示一旦戰事發生，解放軍已做好準備。

▲▼解放軍西部戰區高原演練,印度,中印,西藏軍區。（圖／翻攝中新社）
▲陸媒指相關裝備重量超過30公斤。（圖／翻攝中新社）

《中新社》13日則曝光「低空攜裝傘降訓練」的畫面。報導指出，解放軍西藏軍區某特戰旅與某陸航旅，近日聯合在海拔4000多米的陌生地域完成高原首次低空攜裝傘降訓練，進一步提升部隊高原區域立體攻防、遠程滲透、縱深打擊能力。

報導提到，參訓隊員除了20多公斤的傘具以外，每人還攜帶自身武器以及相關補給等裝備超過30公斤。日前，該旅已有千餘人次完成高海拔傘降訓練，數十個作戰單元實現高原攜裝跳傘。 

中國外交部長王毅10日才與印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）在莫斯科會面，雙方初步同意解決中印邊界僵局，並達成協議「禁止在邊界沿線使用槍支」，撤回所有越線人員和脫離接觸。然而，隨著央媒持續曝光演習畫面，也讓外界對中印邊境局勢的穩定打上問號。

▲▼解放軍西部戰區高原演練,印度,中印,西藏軍區。（圖／翻攝中新社）

▲報導指已有上千名解放軍完成這項訓練。（圖／翻攝中新社）

 

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