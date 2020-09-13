影／他高空玩命「點燃降落傘」3秒就燒光！　觀眾抬頭一看嚇壞

▲馬奎爾用信號槍引燃自己的降落傘。（圖／翻攝自IG，下同）

圖文／CTWANT

高空跳傘是非常刺激的極限運動，若是發生意外，很可能會使人喪命。不過，31歲男子馬奎爾（Kyle Marquart）卻自己製造意外，在7000英尺的高空中點燃自己的降落傘，空中瞬間出現一團火球，讓地面上的觀眾嚇得半死！不過，這一切都在他的計畫之內，最後他也平安落地了。

據英國媒體《METRO》報導，馬奎爾日前將自己從飛機上跳下來的影片PO到網路上，他特別設計了被稱為「火燒降落傘」的橋段，竟不顧自己還身在高空中，就用信號槍引燃自己的降落傘，頓時空中出現熊熊火光，整頂降落傘很快就被燒光光。

地面上的人看得膽顫心驚，而馬奎爾則等到火焰熄滅後，又拉開備用的降落傘完美落地。他表示自己用一種稱為「三級設置」的配置連接舊的設備，可以說總共有三個降落傘，「降落傘燃燒之後，我就像自由落體一樣，等火熄滅了就立刻切斷繩子並打開主降落傘。」

馬奎爾表示，他有許多特技比賽的經驗，而且跳傘次數已經超過1000次，所以非常冷靜，但也坦言心中還是會有所不安，所以每次特技表演前都會進行多次排練，儘管已經看了上百次先前拍下的影片，「每一次看我都還是很興奮，覺得腎上腺素都升高了！」不過，他的行為卻也引來不同聲音，有的網友認為他的行為一點也不勇敢，反而相當魯莽。

◎危險行為請勿任意模仿

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