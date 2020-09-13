「客家人吃最多豬肉」　林為洲：別進口瘦肉精豬才能確保健康

▲林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨捍衛食安公投連署活動開跑。國民黨立委林為洲13日在臉書直播吃客家小吃，包括客家鹹豬肉、客家小炒、薑絲大腸以及添加酸菜的三層肉片湯，他指出，政府不顧人民健康，強行進口含萊克多巴胺的豬肉，而客家人是台灣食用豬肉最多的族群。

林為洲指出，台灣是全世界最愛吃豬肉的國家，客家人是所有族群裡面吃最多豬肉的，因為客家人以往住在山區，很少吃海產，餐餐吃豬肉，平均來說比其他台灣人吃的豬肉還多。

林為洲提到，以往民進黨大力反對、要求零檢出，這次執政黨沒經過立法院立法過程，也沒跟公民團體溝通，就直接突襲式開放美豬美牛進口，含有萊克多巴胺的豬肉都要進來，非常不洽當，豬肉台灣人吃最多，客家鄉親吃得更多，國民黨的要求很簡單，豬肉進口堅持沒有瘦肉精的豬肉。

林為洲強調，太多豬肉加工品，要標示非常困難，包括香腸、滷肉飯、肉鬆、肉乾、包子和水餃的餡料，這些都用豬肉，都看不到標示，也很難標示，最好的方法就是阻絕境外，不要讓有瘦肉精的豬肉進口到台灣，才能確保台灣人健康最有效的辦法。

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