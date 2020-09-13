10歲童離奇失蹤！爸尋子18年走遍半個大陸　離家30m「心碎找到人」

▲男童疑似被埋屍在住家附近的廢棄池塘。（圖／翻攝自封面新聞）

圖文／CTWANT

大陸1名10歲的王姓男童18年前離奇失蹤，家人一直認為他是遭人販子拐走，為了尋找兒子，王父幾乎走遍半個中國，然而多年來始終一無所獲，讓雙親相當灰心。沒想到，當地警方近日接獲線報，指王童很可能是遭到堂叔殺害，且屍體就埋在距離王家30公尺的廢棄池塘，開挖後果然找到了男孩過去騎的腳踏車。

《封面新聞》報導，家住青島市即墨區藍村鎮古城村的男童興興（化名），在2002年4月6日到堂叔家玩，之後便一直沒有回家；興興的母親見狀，立即前往親戚家找兒子，結果只看到王家兒子在吃飯，卻沒看見興興的蹤影，堂叔還說「在附近一個養豬場看到過」，然而一家人幾乎找遍全村，就是找不到孩子。

興興失蹤10多天後，媽媽趁著放學時在街上堵人，質問堂叔孩子當天細節，不料對方竟說「興興當時就在家裡玩，後來自己被爸爸支出去」，之後就不清楚發生什麼事，還加了一句「我心裡難受」；一席話讓男童父母覺得不對勁，開始懷疑王姓親戚知道內情，無奈不管怎麼問都沒結果，也沒有任何證據。

由於王男堅稱不知情，興興的雙親猜測，兒子很可能是被人販子拐走，因此父親展開了尋子之旅，18年來走遍青島、膠州、山東省內和省外的各個地方，幾乎找遍了半個中國大陸，但始終還是一無所獲，一次次的失望讓一家人逐漸感到心灰意冷，最後選擇搬離了傷心地。

報導指出，當地警方近日接到線報，指興興早已遭到王姓堂叔毒手；而王男被逮後終於坦承犯案，屍體就埋在距離王家30公尺的廢棄池塘。警方本月3日到現場開挖，找到了男童當年騎的腳踏車；但公安部門表示，由於案件經過了18年，蒐證格外困難，因此目前暫時不能透露辦案細節。

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