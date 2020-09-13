「情緒上來」佔大腦工作量90%！心裡作家曝練就「冷血無情腦」最大好處

文／山本昌哉

摘自／方舟文化《最強「人心」操控心理學》

人很容易感情用事，這點和智能或IQ無關，乃大腦功能天生如此。

人類的腦分成「理性腦」和「感情腦」。基本上，大腦在運作的時候必須兩者取得平衡，才能發揮應有的功能。舉例來說，如果把整個大腦視為100％的話，當我們「情緒上來」的時候，感情腦的活動就會特別活潑，通常占了大腦工作量的90％，而剩下的10％才供理性腦活動。陷入這種情緒化的時候，平常原本能50％理性思考的腦功能，由於此刻理性腦分到的比例明顯不足，被感情壓縮到只剩10％，因此，就算花同樣的時間和精神工作、思考，也做不到像平常那樣的有條有理。

情緒風暴：最危險的心理氣象

當工作出了差錯而心煩意亂的時候，也就是「情緒化」的狀態下，就算平常不會犯錯的地方，此時也就變得很容易犯錯，形成雪上加霜的惡性循環。其實，那並不是你想要加快工作速度，所謂的「忙中有錯」造成的，而是因為你的理性腦受到感情壓抑和情緒影響所致。

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當然，我也會犯錯，也會動怒，碰到麻煩、棘手的事，也會很焦慮。不過，因為我了解人類大腦的運作特性，當我發現自己焦慮的時候，就會「深呼吸」，反覆進行幾次，直到自己的情緒平靜下來。

不管你擁有多高的智商、多麼豐富的學識，一旦受到情感的挾制和攪亂，這些都發揮不出來。受感情所苦，走不出死胡同，或因小事而訴諸暴力的人，都是因為感情腦太過活絡，而大大壓抑了理性腦的運作。一個人若淪陷在情緒風暴中，不只無法成功，甚至還可能招致許多損失。保持「平靜」是成功的前奏，來學一招簡單又有效的「平心靜氣吐納法」吧，遇到不如你意的事情或重大責任時，先深呼吸，再緩緩吐氣，反覆做幾次。很快的你就會感覺放鬆下來，恢復理性的頭腦了。

「情緒」是智能與IQ的天敵

要掌控人心，首要之務不在急著「掌控對方」，而是要先「掌控自己」。

說到掌控好自己，練就不受情感左右的「冷血無情腦」不失為一個好方法。

「冷血無情」這字眼聽起來很驚悚，但並不是要你成為像電影《人魔》(Hannibal)裡的漢尼拔醫生那樣的變態殺人犯，也不是要你說謊臉不紅、氣不喘，或是背地裡捅人一刀什麼的，而是要你有意識地抑制情感和情緒的爆發，確保大腦理性活動的區塊不被壓縮，讓大腦能理智地做出合理的判斷。

換句話說，就是要練習以「理性腦的運作為第一優先」的意思。

在跟門薩學會的其他會員聊天時，他們經常問我：「要怎樣練就冷血無情腦？」或者納悶的問：「什麼是冷血無情腦？」感情這東西，猴子有，人類也有，但說到猴子與人類的差別，就在於人的理性腦要遠比猴子強大許多，所以，能做出更符合邏輯的判斷。

至於擁有「冷血無情腦」有什麼好處？好處就在於你能「不感情用事」，在重要時刻做出理性、客觀的判斷。對於想要徹底活用IQ，並做出合理判斷的門薩會員而言，經常會意識到這樣一件事情：在做事或洽商的時候，「感情」有時免不了會是一種阻礙或是困擾，因而必須「刻意」調整情緒，以增強理智腦的運作。

但是，沒有接受過訓練的一般人，比較不會意識到這個問題的存在，因此經常受到自己情緒的挾持，很多時候都沒有用理性去判斷，因而作出不利的決定，或因此失去重要的人脈。

事實上，有數據顯示：優秀的經營者，大多擁有冷血無情的特質（理性腦很強）。他們能戰勝內心的恐懼，勇於向新事物挑戰，就算陷入困境，也能冷靜地面對，做出合理的決策。

所以說，「冷血無情腦」對於想要成功的人而言，實為必要學習的能力。

進入「冷血無情模式」3個步驟＋2種訓練

如何練就能控制自己情緒，保持平靜的冷血無情腦呢？秘訣如下：

進入「冷血無情」的3個步驟

步驟①▼▼▼ 問自己「為什麼」？

步驟②▼▼▼ 改寫「情緒」

步驟③▼▼▼ 定義「自尊」

實行「冷血無情」的2種訓練

訓練①▼▼▼ 將「喜歡」用「言語」表達出來

訓練②▼▼▼ 養成「正念思考」(Mindfulness)的習慣

這些步驟與訓練方法，在後續內容會做詳細說明。

★本文摘自方舟出版《智商前2％的天才都在使用、「OK」「YES」點頭率超高：最強「人心」操控心理學》，作者： 山本昌哉 。隸屬全球智商前2％天才集團MENSA學會，Q150高智商心理戰略師山本昌哉，徹底公開「任誰都能使用」的高段技法：1個大腦開關＋3個基本原則＋27種實務技巧，談判、簡報、行銷、交際⋯⋯任何問題都能解決，目標在讓讀者擁有「最強的武器」，成為能掌握人心、掌握事業的天才。

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