囤150公噸蒜頭！雲林蒜商「2原因」喊冤　立委出面護航

文／中央社

雲林縣調查站昨天行政稽查，發現林姓蒜商倉庫內疑囤積蒜頭，林姓蒜商今天強調，自己經營台灣本土蒜頭生意逾20年，從沒進口蒜頭販賣，絕無不法。立委蘇治芬則在臉書炮轟「這是什麼事件？」

雲林縣調查站11日發現林姓蒜商等2人疑似囤積150公噸蒜頭，並帶回帳冊等相關證據釐清案情，雲林地檢署要求縣調站提供資料以立案啟動偵查。

林姓蒜商今天接受中央社記者電話訪問時無奈地指出，如果他真的是無良商人，應該是趁現在蒜頭市價高時拋售，而不是擺放在倉庫內。

▲針對雲林縣調查站懷疑囤積大量蒜頭，林姓蒜商12日澄清，稽查人員11日在倉庫內所見蒜頭，部分是他預計今年留下來當蒜種，部分是幫加工業者代為保存，剩下的才是零星買賣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



針對雲林縣調查站懷疑倉庫內囤積大量蒜頭，林姓蒜商澄清，稽查人員在倉庫內所看到的蒜頭，部分是他打算今年留下來當蒜種，部分是幫加工業者代為保存，剩下的才是零星買賣，絕無不法。

林姓蒜商說，他經營蒜頭逾20年，每年與蒜頭採收期，會到雲林縣四湖、水林、元長等鄉鎮收購，他特別強調，自己只買賣台灣本土蒜頭，並未進口其他國家的蒜頭。

林姓蒜商的友人也說，林姓蒜商是實在的生意人，絕非是投機客，之前蒜頭便宜時，他也有損失，現在國內蒜頭飆漲，相關單位卻拿照顧農民的蒜商開刀，他們希望檢警調需釐清真相。

蘇治芬則在臉書以「這是什麼新聞？」「這是什麼事件？」為題，指出林姓蒜商是本土蒜商，並不做進口蒜頭生意，而倉庫存貨150公噸（25萬台斤）不算多，有人囤貨都是百萬台斤以上，「批調查站配合縣府及媒體辦案，這起事件是搞不懂的狀況外的又一樁農業議題」。