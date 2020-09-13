蒜頭飆天價兇手抓到了！　韓粉農民不自殺聲明：哪個立委才有能耐

▲雲林縣調查局昨（11）日會同雲林縣政府相關單位在虎尾鎮查到林姓蒜商囤積達150公噸蒜頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

國內蒜頭從7月開始一路漲價，產地每公斤均價飆達333.4元高價。雲林縣調查局查出虎尾鎮林姓蒜商囤積達150公噸蒜頭，調查局人員已帶回蒜頭進銷帳證等相關資料，釐清是否有伺機囤積、哄抬蒜頭價格犯行。韓粉農民林佳新在臉書上，不但針對這起事件發表看法，甚至還發出不自殺聲明問，「哪個執政黨立委才有這種能耐？」

林佳新發文表示，「誰是『妳』的對手，誰敢說到『妳』，這篇文章我冒著風險就直接講了，蒜頭事件從來都不是外界看的這樣」。

林佳新說，他們有六個是立委的樁腳，正常外面每台斤60全部會賣出，除非既有規定交貨慢慢釋出的固定訂單，只有他們知道後續有故事所以到了每台斤150以上才開始賣甚至非本業的都在做「誰事先知道今年會這樣嚴格卡關進口？」

▲林佳新評論蒜頭飆漲，還發表了不自殺聲明。（圖／翻攝林佳新臉書）



林佳新指出，一個立委為了讓樁腳賺錢不顧全國消費者的承擔，以及農業公平正義，海口某樁腳一輩子不經營農業，今年也跟人買蒜頭囤蒜頭出蒜頭，為什麼？消息哪來？

林佳新強調，「哪個執政黨立委才有這種能耐？」護航什麼，你們惡劣到坑殺消費者，還戕害到農業本質上，還裝什麼清高，惡劣！沒人敢講「農業永遠沒有正義」。

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