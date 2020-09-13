　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蒜頭飆天價兇手抓到了！　韓粉農民不自殺聲明：哪個立委才有能耐

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲雲林縣調查局昨（11）日會同雲林縣政府相關單位在虎尾鎮查到林姓蒜商囤積達150公噸蒜頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣調查局昨（11）日會同雲林縣政府相關單位在虎尾鎮查到林姓蒜商囤積達150公噸蒜頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

國內蒜頭從7月開始一路漲價，產地每公斤均價飆達333.4元高價。雲林縣調查局查出虎尾鎮林姓蒜商囤積達150公噸蒜頭，調查局人員已帶回蒜頭進銷帳證等相關資料，釐清是否有伺機囤積、哄抬蒜頭價格犯行。韓粉農民林佳新在臉書上，不但針對這起事件發表看法，甚至還發出不自殺聲明問，「哪個執政黨立委才有這種能耐？」

林佳新發文表示，「誰是『妳』的對手，誰敢說到『妳』，這篇文章我冒著風險就直接講了，蒜頭事件從來都不是外界看的這樣」。

林佳新說，他們有六個是立委的樁腳，正常外面每台斤60全部會賣出，除非既有規定交貨慢慢釋出的固定訂單，只有他們知道後續有故事所以到了每台斤150以上才開始賣甚至非本業的都在做「誰事先知道今年會這樣嚴格卡關進口？」

▲▼「最強菜農」要選了！林佳新「遷戶口」迎戰蔡其昌：韓家軍的我肯戰。（圖／翻攝林佳新臉書）

▲林佳新評論蒜頭飆漲，還發表了不自殺聲明。（圖／翻攝林佳新臉書）

林佳新指出，一個立委為了讓樁腳賺錢不顧全國消費者的承擔，以及農業公平正義，海口某樁腳一輩子不經營農業，今年也跟人買蒜頭囤蒜頭出蒜頭，為什麼？消息哪來？

林佳新強調，「哪個執政黨立委才有這種能耐？」護航什麼，你們惡劣到坑殺消費者，還戕害到農業本質上，還裝什麼清高，惡劣！沒人敢講「農業永遠沒有正義」。

►北極靈芝天然珍稀

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
在陸從事醫療業！高雄女居檢第13天身亡　初步檢驗出爐
指甲月牙不明顯是生病？　醫曝「透明小皮」才是關鍵：千萬別刮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蒜頭飆天價兇手抓到了！　韓粉農民不自殺聲明：哪個立委才有能耐

又開槓！吳斯懷酸王定宇「宇宙也包圍地球」：好好當立委別做網紅

國民黨擬取消出席海峽論壇　江啟臣硬起來：央視先公開道歉再說！

快訊／盧秀燕打給你了？台中送出千萬「精品宅」　獎落南屯

丁允恭摟2妹照曝光！被爆「吃完18歲學妹」炫耀　本人回應了

高雄乙烯外洩24hrs後…道路管制終解封！陳其邁喊：追究到底

蘇起：中國恐在美總統大選後「小打」教訓台灣

反擊求和說…國民黨還有「這招」　李正皓：一定可獲台灣人掌聲

「丁允恭毀了范雲」　李艷秋：她被民進黨收編後連裝都懶得裝

海巡署駁「東沙危機60小時」　王定宇解釋：包圍非「團團圍住」

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

徐若瑄出道30年從尿布台回歸歌壇　坦言「非常不喜歡被寫嫁給富商」

療癒男聲！溫柔翻唱《飛鳥和蟬》　他道出纏綿心境...網：不斷重播

不准笑！他分享看骨科超鬧笑話　醫生拿出脊椎遭嗆：給我放回去

吳娜拉.全昭旻唱歌「哄Jessi睡覺」　劉在錫疲憊嘆氣：我明天就要辭職！

休旅車卡位...香蕉攤商怒放大絕　生意照做！網一看驚：有靈車FU

淡水烏賊公車車尾狂冒濃濃白煙 燻翻整條街...業者：變壓器損壞

王心凌被網友問「過氣」　撥髮霸氣回答：現在還在巔峰！

蒜頭飆天價兇手抓到了！　韓粉農民不自殺聲明：哪個立委才有能耐

又開槓！吳斯懷酸王定宇「宇宙也包圍地球」：好好當立委別做網紅

國民黨擬取消出席海峽論壇　江啟臣硬起來：央視先公開道歉再說！

快訊／盧秀燕打給你了？台中送出千萬「精品宅」　獎落南屯

丁允恭摟2妹照曝光！被爆「吃完18歲學妹」炫耀　本人回應了

高雄乙烯外洩24hrs後…道路管制終解封！陳其邁喊：追究到底

蘇起：中國恐在美總統大選後「小打」教訓台灣

反擊求和說…國民黨還有「這招」　李正皓：一定可獲台灣人掌聲

「丁允恭毀了范雲」　李艷秋：她被民進黨收編後連裝都懶得裝

海巡署駁「東沙危機60小時」　王定宇解釋：包圍非「團團圍住」

謝金河爆：台灣還有2位低調「千億富豪」　對台灣貢獻很大

「情緒上來」佔大腦工作量90%！心裡作家曝練就「冷血無情腦」最大好處

基隆金髮少女上車失聯7天！父崩潰尋人　2警逮誘拐男掛彩

《琉璃》褚璇璣身材太纖細！袁冰妍減肥兩秘訣大公開

10歲童離奇失蹤！爸尋子18年走遍半個大陸　離家30m「心碎找到人」

4天4夜台東登山「一人9萬8千」！豪華行程曝光：團費沒包機票

蒜頭飆天價兇手抓到了！　韓粉農民不自殺聲明：哪個立委才有能耐

快訊／Sony晚間正式宣布：PS5線上發表會下周四凌晨登場

杜江手滑曬全家福…多出小女孩！　網猜「嗯哼妹妹？」他秒刪

迪士尼「萬聖節」扮鬼賣萌！拎幽靈奇奇蒂蒂、南瓜唐老鴨去討糖

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

政治熱門新聞

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

蒜頭飆天價！韓粉農民不自殺聲明

李艷秋：丁允恭毀了范雲

國民黨擬取消海峽論壇　江啟臣嗆央視：先公開道歉再說！

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

即／台中千萬送出豪宅　獎落南屯

吳斯懷再槓王定宇「宇宙也包圍地球」

蘇起：中國恐在美大選後「小打」台灣

即／台中市前議員林威邦猝逝！　享年57歲

丁允恭前女友向陳菊陳情內容曝光

前鎮乙烯外洩原因找到了　竟與高雄氣爆相同

綽號情色海牛！丁允恭台大派閥　爆多重性關係

丁允恭前妻嚴婉玲首發聲：祝受傷女可平復

王定宇爆東沙島被包圍！海巡聲明打臉

更多熱門

相關新聞

囤貨150公噸！雲林蒜商喊冤　立委出面護航

囤貨150公噸！雲林蒜商喊冤　立委出面護航

雲林縣調查站昨天行政稽查，發現林姓蒜商倉庫內疑囤積蒜頭，林姓蒜商今天強調，自己經營台灣本土蒜頭生意逾20年，從沒進口蒜頭販賣，絕無不法。立委蘇治芬則在臉書炮轟「這是什麼事件？」

批發價破330元　農糧署：加速進口不帶土蒜頭

批發價破330元　農糧署：加速進口不帶土蒜頭

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

蒜價飆漲比肉還貴　監委申請調查

蒜價飆漲比肉還貴　監委申請調查

蒜價影響火鍋店下架「蒜片牛肉」

蒜價影響火鍋店下架「蒜片牛肉」

關鍵字：

蒜頭韓粉農民林佳新不自殺聲明

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

在陸從事醫療業！高雄女居家檢疫期間身亡

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

喪偶不到1年…她與老公麻吉「週週上摩鐵」

雪碧砸400萬整型「動15次大手術」整片頭皮掀開

指甲月牙不明顯＝生病了？醫曝「透明小皮」才是關鍵：千萬別刮

新北女賣大尺度照！「特殊部位」遭認出糗了

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

何超盈產後暴肥「前後對比照曝光」

即／台南18歲女租屋處12樓墜落亡　鄰居嚇傻

即／居家檢疫第13天　高雄女住家身亡

公共電費飆高！售樓處一看驚了

快訊／無預警拉下鐵門！新北知名鳳梨酥店回應了

疑課業壓力！台南1日2學生輕生亡

更多

最夯影音

更多
他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足
眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

徐若瑄出道30年從尿布台回歸歌壇　坦言「非常不喜歡被寫嫁給富商」

徐若瑄出道30年從尿布台回歸歌壇　坦言「非常不喜歡被寫嫁給富商」

療癒男聲！溫柔翻唱《飛鳥和蟬》　他道出纏綿心境...網：不斷重播

療癒男聲！溫柔翻唱《飛鳥和蟬》　他道出纏綿心境...網：不斷重播

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面