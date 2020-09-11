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印媒傳解放軍邊境集結「5萬大軍」　150架戰機、大量火箭彈進駐

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▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲解放軍傳在中印邊境，集結5萬大軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

中印外長雖然在莫斯科達成了邊界撤軍的聯合聲明，但是印媒方面則報導指出，解放軍在中印邊境集結了5萬大軍、150架戰，還有大量的火箭彈與飛彈進駐。印軍方面表示，部隊已經在邊境完成部署，隨時能夠因應解放軍的任何集結，率先在北京之前做出反應。

根據印度媒體The Times Now報導，印度高級官員透露的情報顯示，中國已經在新疆和西藏的空軍基地部署了約5萬兵力，地對空飛彈系統，大批的火箭彈部隊和150架戰鬥機以及轟炸機等等，這是在該地區最大的一支部隊。

▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲印軍認為解放軍刺針般的挑釁行為還會持續。（圖／達志影像／美聯社）

印軍官員表示，解放軍持續採取如刺針般挑釁的行動，其部署尚未達到衝突全面爆發的門檻，解放軍在戰術上尚未做好戰爭的準備，但是「刺針式」的活動將會繼續。

解放軍部隊5月初在西藏進行軍演時就已經開始集結，集結的兵力持續增加中，印度方面仍不知道北京在此時刻進行這麼大規模部署的動機。

有分析認為，邊境解放軍可能不是當地指揮官指揮，而是由北京直接指揮。例如在班公錯湖南岸新的衝突地區，解放軍就不斷推進試探印方前沿陣地的反應，很顯然是在北京授意下進行的。

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