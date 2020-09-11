一組要價112,888元　三星Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版開箱

▲Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子在9月1日時，終於推出了新一代摺疊手機Galaxy Z Fold2；與Galaxy Z Filp一樣，Galaxy Z Fold2這次也與精品品牌Thom Browne推出聯名限量款，且這次的售價也相當「精品」，一組要價112,888元。《ETtoday新聞雲》記者這次趁著三星微風南山旗艦體驗館的展示機到貨，進行簡略開箱。

相比於一般版的Galaxy Z Fold2（售價71,888元），Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版的定價高出了41,000元，這樣的價差等於可以再買一支Galaxy Note20（35,900元）且還有找。這也讓人不禁想，Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版到底包含了些什麼？

事實上，Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版與先前推出的Galaxy Z Filp Thom Browne限量版一樣，內容物不僅於一支手機。從外盒的大小就可以看出來，內容物相當有「份量」。

▼Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版外盒。（圖／記者邱倢芯攝）

打開大外盒後，會發現內還有幾個小盒子，分別是Galaxy Z Fold2（紅盒）、Galaxy Bud Live（白盒），以及Galaxy Watch3（黑盒），且上述所有的裝置都是為Thom Browne限量版。

▼打開大外盒後，會發現內還有幾個小盒子。（圖／記者邱倢芯攝）

Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版的外觀設計，一樣採用Thom Browne經典的布洛克花紋，不過僅在機背的部分呈現。而在系統當中，只要開啟外螢幕或內螢幕，就會發現其實也藏了許多Thom Browne元素。

▲▼Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版機背布洛克花紋。（圖／記者邱倢芯攝）

例如在未解鎖的外螢幕上，在下方的滑動解鎖處也標上了布洛克花紋，而兩側拍照與通話快速鍵Icon設計上，也採用了Thom Browne西裝名牌縫製的設計方式。

▼Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版在Icon的設計上，採用了Thom Browne西裝名牌縫製的設計方式。（圖／記者邱倢芯攝）

▼在開啟內螢幕後，也隨處可見滿滿的Thom Browne白色條紋元素。（圖／記者邱倢芯攝）

不僅於此，三星這次似乎「鐵了心」要徹底讓所有的配件都富有Thom Browne元素；如果你還記得，先前所推出的Galaxy Z Filp Thom Browne限量版中，Galaxy Buds+耳機隨附的充電線僅是一條黑色的充電線。

而這次的聯名，三星相當有誠意地將Galaxy Buds Live耳機充電線也「Thom Browne化」，不僅充電線顏色改為Thom Browne經典灰色，且充電線的兩端也印上了布洛克花紋。且這次三星還貼心的附上了一個絨布收納袋。

▼Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版Galaxy Buds Live耳機配件。（圖／記者邱倢芯攝）

不過在手錶上的外型上變化就沒有那麼多。這次盒裝當中的Galaxy Watch3皮革錶帶，與先前Galaxy Z Filp Thom Browne限量版中的Galaxy Watch Active2一樣，在錶帶也印有經典的白色條紋。

▼Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版盒裝當中的Galaxy Watch3。（圖／記者邱倢芯攝）