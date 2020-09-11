　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇貞昌曝兒時「拿報紙坐會被罵」！用國家力量辦出版界最高「金鼎獎」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼蘇貞昌出席「第44屆金鼎獎頒獎典禮」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蘇貞昌出席「第44屆金鼎獎頒獎典禮」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林育綾／台北報導

文化部今（11）日舉行第44屆金鼎獎頒獎典禮，針對國內各類優秀出版品頒發獎項。行政院長蘇貞昌出席典禮時表示，從小就知道文字的重要，家裡教育也嚴格，對所有有字的紙張都不能輕慢，「有人拿報紙來坐在屁股下，我們家是絕對不行」。更提到出版的自由是一代一代人推開民主的大門，從前國家的力量壓制出版，如今則用國家的力量舉辦最高的獎項「金鼎獎」鼓勵出版。

第44屆金鼎獎共計1,300件作品報名，角逐包括雜誌類、圖書類、政府出版品類及數位出版類4大類組共20個獎項，經過激烈的初審、複審及決審後，計28件作品獲獎，41件獲優良出版品推薦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇貞昌出席時提到，自己不是出版人，也不會被認為是書讀的很多的人，但從小就知道文字的重要，「我們是從小小是一筆一劃，如何認真的寫、寫了多少遍才能認識一些字，從小我媽媽教育很嚴格，對於有字的紙張都不能輕慢，所以不但不能踩、不能坐，有人拿報紙來坐在屁股下，我們家是絕對不行」。

今年獲得「特別貢獻獎」的何飛鵬說，出一本書影響一個人，而蘇貞昌認為，「出一本書恐怕影響的不只一個人，是影響很多人、而且很久遠。」他透露自己對於書本的喜愛，只要有人送他書，不管再忙，秘書都會拿進來，也都一定翻一翻，「尤其作者上面如果寫幾個字，對我的一些鼓勵或著品評的話，我都特別注意、特別感謝，那本書都擺在書架上面，我跟大家報告，我的書架還有空間。」

他透露特別喜歡去買書、收藏書，當心情不好時，就算沒時間一本一本、一頁一頁的讀，但是翻一翻，也另有一番心情，而家裡牆壁也都用來作書架。

▲▼蘇貞昌出席「第44屆金鼎獎頒獎典禮」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蘇貞昌出席「第44屆金鼎獎頒獎典禮」提到，國家過去曾經用政府的力量壓制出版，但今天是用國家的力量，辦最重要的金鼎獎。（圖／記者呂佳賢攝）

蘇貞昌讚許何飛鵬能把出版做成產業，且一直與時俱進，數位出版用更新的方法影響更多人，影響了國家及眾人。「我們國家過去曾經用政府的力量壓制出版，限制自由，但今天是用國家的力量，辦最重要的、出版界的最高獎項金鼎獎，這就是我們大家一起努力，一代一代人終於推開了民主的大門，讓國家的力量從壓制出版到鼓勵出版。」

他說，從對於出版人、寫作的人各方面的防患，到鼓勵任何人能把自己的想法、生活經驗、思想，用出版形成「文字的魔力」影響眾人，這就是民主、自由的國家、開放的社會跟極權社會不同之處。「今天我們常常講的好像是政治的對抗，其實就是這種選擇的自由，就是維護這個價值的自由，今天各位的努力，讓台灣在這民主自由的國家，開放的社會裡面，能夠多采多姿，多態多樣，我非常敬佩各位長期努力付出，以及對國家社會的貢獻，特別代表政府、國家向各位鞠躬敬禮」。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
「驅魔哥」闖西門町女僕店找「小愛」！她拿長棍對決神掌
外國男友錯匯18億進戶頭　新竹女急奔銀行…查帳後傻眼
快訊／李恆隆「病情惡化要開刀」千萬交保！女兒扛1箱現金救父
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

菲籍婦染疫產子「寶寶成最小隔離對象」　羅一鈞揭垂直感染風險

每月省5千元！桃機計程車司機「空中排班」　免早起跨3縣市換場空

全聯架上驚見「百年甜品」！　網友大讚：是小時候味道

計程車司機福音！機場「計程車排班APP」上路　免等人工領牌

買便當內附「大膽小紅2片」差點收包包！他一看尷尬了：別害我啦

勞動部勞安所舉辦「中小企業數位轉型及人才發展」研討會

蘇貞昌曝兒時「拿報紙坐會被罵」！用國家力量辦出版界最高「金鼎獎」

貨被送回物流！他等5天一拆「床單變眼影」傻了...網邪笑：你賺到

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

兒子作業還沒寫！媽趕時間「1筆搞定」成品廢到笑　千人讚：太鬧了

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

菲籍婦染疫產子「寶寶成最小隔離對象」　羅一鈞揭垂直感染風險

每月省5千元！桃機計程車司機「空中排班」　免早起跨3縣市換場空

全聯架上驚見「百年甜品」！　網友大讚：是小時候味道

計程車司機福音！機場「計程車排班APP」上路　免等人工領牌

買便當內附「大膽小紅2片」差點收包包！他一看尷尬了：別害我啦

勞動部勞安所舉辦「中小企業數位轉型及人才發展」研討會

蘇貞昌曝兒時「拿報紙坐會被罵」！用國家力量辦出版界最高「金鼎獎」

貨被送回物流！他等5天一拆「床單變眼影」傻了...網邪笑：你賺到

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

兒子作業還沒寫！媽趕時間「1筆搞定」成品廢到笑　千人讚：太鬧了

影／大坂直美晉級美網冠軍戰　賽後穿Kobe球衣致敬

扭轉房仲負面形象　正派經營博得客戶好感

預售屋轉賣「理由全一樣」這麼剛好？網戳破暗黑真相：80%都這樣

菲籍婦染疫產子「寶寶成最小隔離對象」　羅一鈞揭垂直感染風險

每月省5千元！桃機計程車司機「空中排班」　免早起跨3縣市換場空

北韓「封鎖邊境」下格殺勿論令！嚴防疫情從中國流入

全聯架上驚見「百年甜品」！　網友大讚：是小時候味道

中職／陳家駒阻擋、422劉時豪卻沒有　馮勝賢：還有5步

譚兵讀武／解密最強水鬼　「馬祖海龍王」毛守義還空降越南偵蒐

正妹退租「美屋淪地獄」…恐怖內部照曝　網一看傻眼：老鼠精嗎？

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

高官荒唐性史　找妹「皇帝級」多P

叫她0反應！4歲妹吐白沫送醫...家長怕爆

共軍擾台連開記者會！網騷動：開戰前必有這徵兆

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

寶爺中風！愛瘋修老闆哭了：混蛋竟瘦了15公斤

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

「丁允恭少年得志」486先生神分析：蠢爆了

11號颱風「紅霞」　最快今生成

男每天DIY精力旺到「白汁流不停」　醫一脫褲搖頭說真相

老公出軌！女師「月給婆婆12萬」慘成提款機

正妹遭健身房男騷擾客訴　經理反質疑

女子沒口罩遭拒載！他熱心掏中衛下秒錯愕

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

遭栽贓當謝和弦炮友　陳芳語怒開罵

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面