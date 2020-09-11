蘇貞昌曝兒時「拿報紙坐會被罵」！用國家力量辦出版界最高「金鼎獎」

▲蘇貞昌出席「第44屆金鼎獎頒獎典禮」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林育綾／台北報導

文化部今（11）日舉行第44屆金鼎獎頒獎典禮，針對國內各類優秀出版品頒發獎項。行政院長蘇貞昌出席典禮時表示，從小就知道文字的重要，家裡教育也嚴格，對所有有字的紙張都不能輕慢，「有人拿報紙來坐在屁股下，我們家是絕對不行」。更提到出版的自由是一代一代人推開民主的大門，從前國家的力量壓制出版，如今則用國家的力量舉辦最高的獎項「金鼎獎」鼓勵出版。

第44屆金鼎獎共計1,300件作品報名，角逐包括雜誌類、圖書類、政府出版品類及數位出版類4大類組共20個獎項，經過激烈的初審、複審及決審後，計28件作品獲獎，41件獲優良出版品推薦。

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蘇貞昌出席時提到，自己不是出版人，也不會被認為是書讀的很多的人，但從小就知道文字的重要，「我們是從小小是一筆一劃，如何認真的寫、寫了多少遍才能認識一些字，從小我媽媽教育很嚴格，對於有字的紙張都不能輕慢，所以不但不能踩、不能坐，有人拿報紙來坐在屁股下，我們家是絕對不行」。

今年獲得「特別貢獻獎」的何飛鵬說，出一本書影響一個人，而蘇貞昌認為，「出一本書恐怕影響的不只一個人，是影響很多人、而且很久遠。」他透露自己對於書本的喜愛，只要有人送他書，不管再忙，秘書都會拿進來，也都一定翻一翻，「尤其作者上面如果寫幾個字，對我的一些鼓勵或著品評的話，我都特別注意、特別感謝，那本書都擺在書架上面，我跟大家報告，我的書架還有空間。」

他透露特別喜歡去買書、收藏書，當心情不好時，就算沒時間一本一本、一頁一頁的讀，但是翻一翻，也另有一番心情，而家裡牆壁也都用來作書架。

▲蘇貞昌出席「第44屆金鼎獎頒獎典禮」提到，國家過去曾經用政府的力量壓制出版，但今天是用國家的力量，辦最重要的金鼎獎。（圖／記者呂佳賢攝）

蘇貞昌讚許何飛鵬能把出版做成產業，且一直與時俱進，數位出版用更新的方法影響更多人，影響了國家及眾人。「我們國家過去曾經用政府的力量壓制出版，限制自由，但今天是用國家的力量，辦最重要的、出版界的最高獎項金鼎獎，這就是我們大家一起努力，一代一代人終於推開了民主的大門，讓國家的力量從壓制出版到鼓勵出版。」

他說，從對於出版人、寫作的人各方面的防患，到鼓勵任何人能把自己的想法、生活經驗、思想，用出版形成「文字的魔力」影響眾人，這就是民主、自由的國家、開放的社會跟極權社會不同之處。「今天我們常常講的好像是政治的對抗，其實就是這種選擇的自由，就是維護這個價值的自由，今天各位的努力，讓台灣在這民主自由的國家，開放的社會裡面，能夠多采多姿，多態多樣，我非常敬佩各位長期努力付出，以及對國家社會的貢獻，特別代表政府、國家向各位鞠躬敬禮」。