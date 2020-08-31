白俄羅斯反對派示威再破10萬人　怒轟「強人總統下台」125人被捕

▲白俄羅斯上街示威人數再次破10萬人。（圖／路透）

文／中央社明斯克30日綜合外電報導

白俄羅斯反對派今天發起另一波大規模集會，抗議強人總統盧卡申科連任。當局因應情勢，在首都明斯克（Minsk）加強部署大量鎮暴警力與部隊，並已至少逮捕125名示威者。

自盧卡申科（Alexander Lukashenko）9日在作票疑雲中當選總統至今，示威已進入第3週。在數以萬計民眾響應後，盧卡申科的競選對手季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）說，她才是真正的勝利者。

在今天的示威之前，白俄羅斯民眾早先已分別於16日、23日發起大型集會，吸引約10萬人齊聚明斯克街頭，參與白俄羅斯迄今最大規模的示威。據法新社等媒體估計，今天參與示威人數也超過10萬人。

今天這場和平遊行在下午2時（台北時間晚間7時）於市中心的獨立廣場（Independence Square）舉行。

鎮暴警察與警用廂型車封鎖通往廣場的出入口，並在集會開始前擺放了金屬拒馬，同時還有大量的警用廂型車停放在附近。

抗議民眾分幾路湧入市中心，示威者拿著標語以及具有歷史意義的白俄羅斯紅白旗，許多人還帶著孩子一起來，路過的車輛也鳴喇叭以示支持。

俄羅斯新聞社（RIA）引述白俄羅斯內政部所提供的資訊指出，警方在明斯克逮捕了125人。當地媒體貼出水砲車開往集會地點的影片。戴著頭套沒有身分識別徽章的武裝部隊，占據了戰爭紀念碑周圍的位置阻止通行，這裡向來是遊行者的集合點。

法新社記者目睹警方也將另一人氣集合點十月廣場（October Square）圍起來，當時有數百人聚集。在今天示威登場之前，白俄羅斯當局29日撤銷多家外國媒體的記者採訪證，受影響媒體包括英國廣播公司、路透社、法新社。