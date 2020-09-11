火鍋店供免費泡菜！奧客夫妻「打包10罈」遭阻…暴怒摔盤走人

▲一對夫妻要求打包泡菜。（圖／CTWANT提供，下同）

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大陸重慶南城大道近來新開一家火鍋店，目前處於試營運狀態，商家提供免費泡菜無限享用，並允許顧客打包帶走，沒想到卻遇上一對奧客夫妻檔，將店內所有泡菜一掃而空，總計拿走了10罈泡菜，店員一看超傻眼，連忙上前勸阻，孰料奧客怒將泡菜罈摔在地上，還宣稱要去投訴店家「虛假宣傳」。

根據《人民網》報導，事發於9月8日傍晚，這對夫妻打算將10罈泡菜全都打包，店員趕緊上前表示，這樣一來後面的顧客就都無法享用，沒想到奧客聽完當場暴怒，開始在店內大吼大叫，不斷朝著店員咆哮，下秒男子還出手將桌上的泡菜揮落地，一連摔破了好幾個瓷器，行徑相當過分。

對此，火鍋店老闆常先生無奈指出，「我們說得是10款泡菜免費吃，也可以打包，但她那個打包就全部給我們倒完了，一共10罈。我們10種泡菜，每一種準備10斤至20斤，她那樣打包主要是太誇張了。」常老闆初心是避免顧客浪費食物，沒想到後續會引發如此大的爭執，不過目前店家並未接到任何投訴。

消息曝光後，網友們也紛紛替店家抱不平，「無限供應是指在店內無限吃吧，打包10罈泡菜未免太不要臉」、「真的在店裡吃過免費無限量的東西，但是你打包帶走是幾個意思？」、「就算允許你打包，你也不能這樣打包啊」、「拿東西無所謂，砸東西…我懷疑是故意來拆臺的，查一查是不是黑惡勢力」。

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