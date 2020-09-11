買MIT醫用盒裝口罩...內含8片「單耳掛」NG品！　網歪樓笑噴

▲▼買到8片「M I T」醫療級單耳掛口罩，宜蘭「樂陶陶」網友說：「買樂透都沒這麼準哩」。（圖／「樂陶陶」提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

在藥局買「M I T」醫療級盒裝口罩，用一半時才發現底層中有連8片的單耳掛口罩，宜蘭「樂陶陶」PO說：「買樂透都沒這麼準哩、超幸運的，買到單邊口罩，應該來買個樂透」。網也驚奇說：「留下來當傳家寶」、「留下來給孫子，老了告訴他們，那一年我們一起追口罩的日子」。

網友「樂陶陶」表示，是約2個月前在宜蘭市一家藥局，以300元買50片盒裝「M I T」醫療級口罩，口罩陸陸續續用約一半時，才發現底層有口罩少一邊耳掛，翻出來一看，竟連疊著8片只有單耳掛，不知應該傻眼或是超幸運，後來因需用口罩，這8片單耳掛口罩，就拿去藥局退換貨。

網說：「留下來當傳家寶」、「留下來給孫子，老了告訴他們，那一年我們一起追口罩的日子」、「價值連城喔，郵、鈔變體有人收購，這種應該要哄抬一下」、「單邊的繩子彈性特別好，可以從後腦繞一圈掛在另一個耳朵上面，環保」、「哈哈買樂透，那應該全選單數字，肯定中！幾億」。

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