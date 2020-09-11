男每天DIY精力旺到「白汁流不停」　醫一脫褲搖頭說真相

▲男每天DIY精力旺到「白汁流不停」。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖、文／鏡週刊

大多數男性如果對於性事有困擾，多半是苦惱於腎虧問題，但泌尿科醫師顧芳瑜，近日在節目上分享病例時表示，他曾收治過一名年約30多歲的男性特殊病例，他是因腎氣太足」來求診。他提到，這名男患者自述，自己每天都會DIY，導致有「漏精」，下體不停流出「白汁」，結果醫師脫褲一看，瞬間懂了是什麼問題。

顧芳瑜在《醫師好辣》表示，當初他收治這個病例，該患者求診時透露，自己每天都會DIY很多次，結果出現漏精症狀，他告訴醫師「下面一直有白色東西跑出來」。後來顧芳瑜請患者脫褲檢查，果然在這名男病患的尿道處，看到有白色液體潺潺流出，「這個泌尿科醫師看多了」，顧芳瑜表示，這並非漏精，而是罹患了淋病。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲顧芳瑜請患者脫褲檢查，果然在這名男病患的尿道處，看到有白色液體潺潺流出。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

所幸這名患者透過及時吃藥打針，淋病已經痊癒。後來顧芳瑜詢問這名男病患的性生活狀態，才知道對方是個夜店咖，2周前曾和陌生女性大玩無套床戰，後來就染病了。顧芳瑜在節目上提醒，男性若要發生性行為時，最好還是使用保險套，才不會惹病上身。

</div>

延伸閱讀

▸ 57歲關之琳真的老了？ 直播法令紋蓋不住、僵臉話少不自在

▸ 阿嬤開箱「塵封24年」麥當勞漢堡 狀態「跟剛出爐一樣」原因曝光

▸ 拍露毛寫真走紅又當小三 昔玉女紅星大走鐘…自揭與13男星私密性事