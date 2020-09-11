賣假醫療口罩...豪品老闆被爆開瑪莎拉蒂！鄰居：他常換中古車

▲豪品負責人呂錫賓被爆開跑車偽善。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國家隊豪品公司負責人呂錫賓被檢調追查出用陸進口非醫療口罩冒充防疫口罩販售，引發譁然，據了解，呂在地方是個大善人，如今更被爆出開瑪莎拉蒂跑車，對此與他相當熟稔的曹姓好友就說，他為人相當的和善，並不是像媒體寫的偽善，更何況他已向檢方認錯，給他點時間他一定會出面向社會大眾道歉。

▲豪品用偽醫療口罩販售。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天記者實地到工廠及公司所在地，大門依然深鎖，打公司總機電話也沒人接，據住在隔壁江姓民代指出，呂錫賓他很孝順，父母皆務農，有4個兄弟姊妹，早年下課還得幫忙父母親務農，母親還得擔著芭樂到山下販賣，父親過世後，將母親接到工廠與他同住，沒想到他此次會做錯事情。

▲豪品公司。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

至於他喜歡開跑車一事，江姓代表也不諱言，他經常換中古車開，最近有看到他換開一輛白色的車，是不是瑪莎拉蒂就不得而知。

而另一名與呂錫賓從小一起長大的江姓業者也說，他現在的公司也是進他的三花手套，風評相當的好，呂擔任國中家長會副會長時，看他開國產車跟騎機車到處跑，見到學校有弱勢學生無法繳學費，二話不說拿錢出來協助，甚至年初爆發疫情時，也經常拿口罩出來送給學校，口罩品質非常好，如今發生偽口罩流入市面販售，他堅信一定是有苦衷，要不然絕對不會這樣做。

而曹姓好友對於呂錫賓是否開瑪莎拉蒂跑車，說真的他真的沒看過，也說到發生事情後，這兩天也都有打電話給他，關心他的狀況，絕對不是像外界認為跑去躲起來，「絕對不會」，給他點時間先專心處理退貨事宜，這2天他一定會出面向社會大眾道歉。

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