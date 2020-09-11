多次發文抨擊北京！任志強貪污案開庭　支持者聚集力挺

▲北京中級法院開庭審理，大陸華遠集團董事長任志強貪污受賄案。（圖／記者 任以芳拍攝）

記者任以芳／北京報導

北京市第二中級人民法院今（11日）上午9時30分，開庭審理大陸華遠集團董事長任志強貪污受賄案。據了解，現年69歲任志強過去經常公開批評時局，後來遭人舉報涉嫌違法，本次開庭也引起外媒高度關注。《ETtoday新聞雲》記者直擊開庭外場，發現少數支持者在外場等候，她表示，「過去我們是同事，了解他為人應該不會搞貪污，今天特地過來關心一下。」

▲任志強貪污受賄案今開庭，法院外警力戒備。（圖／記者 任以芳拍攝）

《ETtoday新聞雲》記者今上午八點抵達北京第二中級人民法院採訪，發現周邊氣氛相當嚴肅，四周安插公安、便衣站崗，部分來自歐美、日本、香港等中外媒體也在外守候，只能在大門側邊進行拍攝。接近開庭前半小時，門口一共開進三輛警車戒護任志強進入法院，隨後律師車也抵達入場。

▲少數支持任志強的大陸民眾在場外圍觀。（圖／記者 任以芳拍攝）

等待過程中，聚集人數過多，公安對於媒體、民眾進行柔性勸離。《ETtoday新聞雲》記者發現人群中還有少數幾名支持任志強的民眾，一名來自北京民眾接受訪問時表示，「我和任志強曾共事過，都是搞財務公司，他個性特別大炮經常批評時政，這次吃官司不知道結果如何，真的不好說，不少朋友知道他被控貪污也感到十分意外。」

▲大炮任志強經常批評時局，涉嫌貪污受賄一案引起中外媒體關注。（圖／記者 任以芳拍攝）

據了解，現年69歲的任志強本身紅二代出身，作風大膽，經常勇敢公開批評時局，還被網友封為「任大炮」。今年三月，任志強私下批評中共高層的文章被公開流傳，隨後遭人舉報涉嫌違紀，北京市西城區紀委區監委針對任志強涉嫌嚴重違紀違法問題，進行立案審查調查。

根據大陸官媒指出，任志強在重大原則問題上不同黨中央保持一致，公開發表反對四項基本原則的文章，違反中央八項規定精神，違規公款吃喝，違規持有、使用公款購買的高爾夫球卡等違法事證，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪，遭檢方指控貪污、受賄等4項罪名。