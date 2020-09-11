美籲東協與南海中企斷聯　蓬佩奧：要以行動抵制中國！

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）籲東協國家切斷與部份中國國企之往來。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧10日要求東南亞國家更應採取實際行動，來反制中國國營企業在南海的「霸凌」行為，並承諾美國會給予各國支持。這是繼日前美國商務部將涉及在南海建造島嶼的24家中企，列入貿易制裁的黑名單後，再次針對南海安全爭議有了新的動作。

根據《美聯社》報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）10日透過視訊於第10屆東亞高峰會(East Asia Summit)外交部長會議上表示，菲律賓、越南、馬來西亞和汶萊，長期以來陷入與中國以及台灣在南海上的領土衝突，而北京聲稱，這些爭議水域都是屬於中國的。

蓬佩奧說，中國不尊重《東協憲章》中關於主權、領土完整和民主價值等原則，美國8月26日將中企列入黑名單並禁止有關人員入境的原因，正是因為他們在珊瑚礁上建造的島嶼、機場、雷達和導彈站，擔心中國可能會干預國際水域的航行自由，侵犯了其他國家的主權。

▲美國海軍和澳大利亞皇家海軍在南中國海展開合作，部署軍鑑與導彈。（圖／路透）

面對東協10國的外交部長，蓬佩奧呼籲，「我認為應該繼續前進，不要只是用口頭發言，而是要採取行動，重新思考和這些欺凌南海沿岸東協國的（中國）國營公司，進行生意往來。」

報導指出，美國已經部署了軍艦和戰鬥機，以實現航行自由和飛越空中巡邏的自由。蓬佩奧更直言，「不要讓中國共產黨凌駕於我們和我們的人民，你們應該有信心，美國人會友好地來這裡幫助你們。」

▲中國與東協9月9日於河內召開會議，越南副總理兼外長范平明與中國國務委員王毅等人出席。（圖／路透）

對此言論，中國政府和外交部長王毅都沒有立即發表回應，王毅於9日與東協各國外長分別會面指出，美國因政治動機，直接介入南海領土爭議，不斷炫耀武力，強化軍事部署，正在成為南海軍事化的「最大推手」。

東協高峰會召開前幾日，中國剛在南海實施軍演、發射導彈，本次峰會主席越南也對近來南海的軍事化表示「嚴重關切」。越南外長范平明（Pham Binh Minh）表示，「美國在維護該地區和平，穩定和安全方面的作用和貢獻值得鼓勵。」

然而，菲律賓雖針對黃岩島(Scarborough Shoal) 的南海漁場問題，持續與中國產生新爭執，但已於上星期表態，不會追隨由美國主導的行動，因為菲律賓需要中國的投資。