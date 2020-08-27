寵妻魔人爭霸戰！尼克只對1題慘變一日清潔工　用LG A9K系列濕拖吸塵器輕鬆達成使命

▲「這群人」尼克、鐵牛上演爭奪網紅界「寵妻魔人」大戰，輸的要使用居家神器LG A9K系列替對方家裡打掃。（圖／品牌提供，下皆同）

消費中心／綜合報導

網紅團體「這群人」尼克自從與Ashly結婚後，就被冠上「寵妻魔人」的封號，這次邀請到同樣是網紅界資深寵妻魔人的鐵牛夫妻檔，要來看看到底誰才最了解、疼愛自己老婆。為了爭奪「寵妻魔人」的稱號，雙方立下賭約，只要輸的那一組就要對方家裡幫打掃，由尼克妹出與老婆有關的問題，男生在白板上作答，再由女生說出答案，來看看哪一邊分數高就獲勝。

第一題小試身手，從老婆喜歡的食物開始，沒想到兩人都答錯，只能說女人心海底針；第二題最喜歡的卡通，兩位人妻很有默契都是猜美少女戰士，而老公們也不負所望通通答對，但尼克為了省力只寫下「美少女」三個字，讓在鏡頭外的評審直接判錯，大喊「搞不好是光之美少女啊！」，由鐵牛率先搶下第一分；第三題則是老婆最討厭的事情，再度由鐵牛回答「髒」拿下分數，尼克則是回答「不認真聽老婆講話」，沒想到老婆的答案卻是「說謊」，自稱「寵妻魔人」的尼克在前三題完全沒有拿下任何一分。

▼家中就算有毛小孩的毛髮、散步完的腳印，透過濕拖模式就能打掃得一乾二凈。



接著到了第四題，結婚後第一次出國的地方，鐵牛老婆馬上看向Ashly說，「這應該不能錯吧！ 」，但才剛完婚的尼克夫妻因為碰上疫情還沒度蜜月， 而鐵牛則是回答日本順利得分；緊接著第五題家中哪個地方是老婆的神聖之地，兩個人又再度答錯，尼克甚至問老婆「什麼時候衣櫃是神聖之地？不是放公仔、包包的地方嗎？」，Ashly則解釋衣櫃就是自己傷心時想要躲進去的地方，所以是神聖之地；第六題則是老婆最愛聽的話，讓兩位人夫陷入苦惱，深怕一個答案錯誤會造成家庭失和，而婷婷出乎意料地喜歡聽人讚美家裡的柴犬哈娜比、Ashly則是喜歡聽人讚美自己，毫無意外的兩個人又通通答錯，尼克還加碼爆料如果有人稱讚家裡的狗可愛時，老婆還會吃醋說，「怎麼不是說我！」

最終由鐵牛獲得「寵妻魔人」的稱號，以6分大敗尼克的1又3/4分，讓尼克夫妻要到鐵牛家進行「一日清潔工」的工作。一到鐵牛家兩人就互相客套直說，「怎麼好意思讓你打掃呢」，尼克馬上接話說，「那就不用囉～」這時候哈娜比剛好經過，鐵牛就說因為家裡有巨柴很會掉毛，所以家裡的角落滿滿都是，再加上椅子底下從沒清過，就趁著這次讓尼克一次清潔乾淨，根本是計畫通。

▼像是鐵牛家中有許多縫隙、邊角，在LG A9K系列的神助攻下都能輕鬆應付。





只見尼克隨手拿起懸掛在牆壁的LG A9K系列濕拖無線吸塵器，將吸力調整到最大，搭配極細吸頭即使椅子底下只有幾公分間距，仍可以輕鬆深入清潔，不管是家中哪個角落都輕鬆寫意；客廳結束後立馬進去臥室，全部打掃完再透過輕壓集塵排空效果以及全新改版、增加2.4倍灰塵儲存空間的集塵盒，不需要清完一個房間就要倒一次灰塵，時間全都省下來；另外，可更換雙電池讓續航力從原本的80分鐘進化到120分鐘，也不需要一直更換電池、充電，十分方便。

接著鐵牛趁著「清潔工」來家裡打掃，提出因為家中有寵物會去散步，回到家裡會有一些泥土、腳印等，希望尼克能幫忙拖地板，還貼心地準備好拖把要給他使用。沒想到尼克就說，不用準備拖把，你家裡那個LG A9K系列的濕拖無線吸塵器兼具吸拖功能，只要更換「智慧雙旋濕拖吸頭」就能切換到濕拖模式，一面是吸塵口一面是拖布，Ashly也直接示範可以將拖布直接利用魔鬼氈黏上去、十分方便，讓吸拖一次完成輕鬆又省力。此外，LG A9K系列的防糾結吸頭能夠讓毛髮在吸入時不會全部卡在一起堵塞，搭配各種不同功能的吸頭，能夠輕鬆應付家中所有需要清潔的場合。

在經過尼克夫婦的努力，搭配上LG A9K系列濕拖無線吸塵器的神助攻，讓婷婷在一旁不忍直呼「地板很亮」，鐵牛甚至直接下去用手摸，完全沒有任何灰塵，還像剛打完蠟一樣光亮，成功完成這次挑戰。

▼網紅界寵妻魔人大對決。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

*完整版到這群人尼克粉專或尼克&Ashly YouTube頻道觀看