寶爺中風倒下！愛瘋修老闆心疼哭了：混蛋竟瘦了15公斤

▲寶爺梁嘉銘7月30日中風倒下，消失42天後妻子出面還原真相。（圖／翻攝梁嘉銘臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅梁嘉銘（寶爺）日前中風倒下，所幸開刀後復原狀況良好，即將出院。他的好友「愛瘋修」老闆阿倫也PO文感慨，表示得知消息後常常偷哭，「混蛋...竟然就這樣瘦了15公斤，除了心疼就是想扁他，死傢伙，我愛你，以後也會陪著你一起。」

寶爺梁嘉銘時常PO出幽默貼文，寵妻愛孩的形象擄獲不少忠實粉絲，除了推出自己的網購平台之外，也會捐出物資救濟弱勢單位。然而，他近日鮮少發文，讓不少網友擔憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「愛瘋修」老闆阿倫10日晚間PO文指出，他早知道寶爺中風的消息，這段時間只要一想到就會心情鬱悶哭出來，沒有將消息透露出來，主要是想等寶爺家屬說出來再講，「我們這些當朋友閨蜜的，就只能默默的看能幫些什麼，其他的就是為他禱告、為他祝福，希望他快點好起來。」

阿倫說，寶爺的倒下為他帶來很大的震撼及不捨，「人是救回來了，多虧這可惡的傢伙常常做好事，他的主有給他保佑，也給他一個重生的機會」，且當下他也不敢去醫院探望，深怕自己哭出來會影響寶爺家屬。

阿倫表示，想到寶爺因病瘦了15公斤，除了心疼就是想扁對方，「死傢伙，我愛你，以後也會陪著你一起。」

►清境佛羅倫斯渡假山莊一泊一食下殺2.7折