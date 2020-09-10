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印度總理莫迪曾訪台稱：台灣與印度就像「身體與靈魂」的結合

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▲▼印度總理莫迪。（圖／路透）

▲印度總理莫迪稱，台灣與印度就像身體與靈魂，應該結合在一起。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

印度因為與中國在邊境持續緊張，成為全球矚目的焦點，台灣與印度看似距離遙遠，但印度總理莫迪（Narendra Modi）甚至曾經在訪問台灣時，以「身體與靈魂」來形容台印合作的契合程度，以及與台灣合作的重要性。

政論名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》指出，當時還是省長的印度總理莫迪，在1999年11月5日來過台灣，當時他形容，台灣跟印度就像「身體跟靈魂」一樣，應該結合在起。

▲▼印度總理莫迪1999年曾經訪問過台灣。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲印度總理莫迪1999年曾經訪問過台灣。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李正皓分析，雖然乍聽之下有點搞笑，但是台灣擅長硬體，印度擅長軟體，硬體跟軟體結合在一起，一個產品線才算是完整，台灣有品牌、印度有土地跟人力，如果台灣的品牌與印度的土地人力結合起來，這個供應鏈才算完整。

李正皓進一步分析，在莫迪的大印度藍圖裡面，在經濟上就認為台灣跟印度是最好的搭配，更遑論是軍事上，印度的最新研究報告指出，希望「美國增加在台灣的軍力壓制」，因為在戰略位置上台灣跟印度也是互為犄角的夾攻態勢。

李正皓強調，台灣與印度經濟上互為犄角、政治上互為犄角、軍事上互為犄角，科技上硬體與軟體也互為犄角，壓力最大的絕對是中國。

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