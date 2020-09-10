還原歷史事件　促轉會擬定專法「保存不義遺址」

▲促轉會發言人葉虹靈。（資料照／記者黃克翔攝）



文／中央社記者游凱翔台北10日電

促轉會官員今天表示，國家為了反省曾在威權時期在特定場所的侵害人權行為，促轉會盤點全台不義遺址，並研擬保存專法；發言人葉虹靈指出，目前仍在作業階段，將諮詢專家學者。

促進轉型正義委員會官員表示，威權時期曾在特定的場域出現侵害人權的行為，因此促轉會提出了不義遺址維護管理規劃，目前正在研擬保存專法草案，但因促轉條例中未如「文化資產保存法」詳加規範例如歷史建物、古蹟等保存細節，再加上不義遺址的認定也有可能涉及私有產權等，未來必須周延法律的規範，避免衍生爭議。

他也說，初步規劃，無論是仍存在或消失的不義遺址，都會製作相關標示，讓民眾釐清過去發生的歷史事件。

至於不義遺址的地點及專法確切內容，葉虹靈指出，目前仍在作業階段，將諮詢專家與學者的意見，並邀集相關機關共同開會討論。 為深化大眾對轉型正義認知，促轉會8月、9月常舉辦不義遺址導覽，並邀民眾參與，相關導覽路線包括「 警備總部路線（東本願寺、警總六張犁及景美看守所等 ）」、「保密局路線（高砂鐵工廠、桃園感訓所等）」 、「調查局路線（大龍峒留質室、調查局本部、安康接待室等）」。

促轉會指出，促轉會成立至今，在保存不義遺址方面的工作，包括現場調查、檔案研究、教育推廣、以及法制規劃等，而不義遺址導覽的行程，是基於過去兩年工作成果基礎上所規劃，以白色恐怖時期最主要的三個情治機關為主軸，邀請研究者專題講座，和參與者一同探訪昔日警備總部、調查局、保密局底下眾多不義遺址的複雜樣貌，解密鞏固威權統治的特務機關空間故事。

促轉會主委楊翠今年5月受訪時曾表示，促轉會的四大任務分別是「開放政治檔案」、「清除威權象徵、 保存不義遺址」、「平復司法不公、還原歷史真相，並 促進社會和解」及「不當黨產處理及運用」。