新樓口腔暨牙科醫療團隊　展現牙科特色醫療

▲台南新樓醫院由周立平副院長、牙科暨口腔顎面外科主任楊榮武醫師，分享新樓醫院口腔暨牙科團隊特色醫療成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新樓醫院10日中午召開特色醫療記者發表會，由新樓醫院周立平副院長、牙科暨口腔顎面外科主任楊榮武醫師，分享新樓醫院口腔暨牙科團隊特色醫療。

新樓醫院自1986年7月8日開始提供牙科服務，於2013年開始大量招募新進醫師發展牙科特色醫療，至目前牙醫陣容有一般牙科暨家庭牙科6位醫師、兒童牙科2位醫師、口腔外科4位醫師、贗復牙科2位醫師、牙周病科5位醫師、牙髓病科4位醫師、矯正牙科2位醫師、復形牙科2位醫師共計27位醫師為大台南市民服務。

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新樓醫院牙科於2017年以「解決張口受限暨關節盤異位-創新診斷與治療顳顎關節障礙之心境界」榮獲國家醫療品質獎（Symbol of national Quality, SNQ）認證，近5年也發表高達18篇醫學論文。

楊榮武主任說，今年本院牙科積極發展的特色醫療為「美學牙科」，由復形牙科陳威齊醫師及朱翎毓醫師負責美白陶瓷貼片、嵌體等3D列印美學齒雕；由矯正牙科林建宏醫師、謝昀庭醫師及口腔外科楊榮武醫師負責3D列印隱形矯正。

例如1位20歲病人林小姐，牙齒排列非常擁擠，自幼就夢想擁有一副美麗整齊的牙齒，但是因為同時罹患顳顎關節障礙、張口困難、顳顎關節骨退化，所以遍訪牙齒矯正醫師，無人敢接手治療，因為顳顎關節障礙、張口困難、顳顎關節骨退化等都是牙齒矯正的禁忌症。在新樓醫院牙科團隊的通力合作下，經過牙科暨口腔顎面外科主任楊榮武醫師，以顳顎關節腔清創術、人工關節囊液注射、生長因子注射、咬合板治療1年後，再由矯正牙科林建宏醫師，以3D列印隱形矯正為林小姐治療2年，最終圓滿完成了林小姐愛美的心願。

新樓醫院是醫病、醫心的教會醫院且以醫療、傳道為主要宗旨，牙科以全心改善病人生活品質，以病人福祉為首要目標。近年來院方也大量投注硬體資源於牙科發展，陸續購置硬體設備19張人體工學牙科治療椅、芬蘭3D電腦斷層儀、Leica顯微鏡、全系列世界三大品牌人工植牙系統、3D列印隱形矯正、3D列印美學齒雕、雙相高濃度生長因子分析儀等尖端科技設備。



楊榮武主任再次強調，未來院方會持續招募更多年輕有為的專科醫師，以榮獲國家醫療品質認證的醫療團隊陣容、堅持全人醫療、積極擴大對大台南市民的服務網、敦親睦鄰與醫院及其他牙科診所密切雙向轉診、肩負教學醫院應有的社會責任為目標。

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