三星、SK海力士將加入「斷供華為」　美禁令15日生效

▲美國禁令將衝擊華為的智慧型手機業務。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

繼美光後，國際上另兩大儲存晶片巨頭三星、SK海力士也將因美國禁令，決定對華為斷供，此舉可以說讓華為雪上加霜。據韓國媒體報導，由於15日生效的美國禁令，上述兩家公司將於當日起暫停交易。

美國科技媒體The Verge也稱，由於美國政府持續加強對中國手機製造商華為的制裁，三星、SK海力士將停止向華為出售零組件。

去年5月16日，華為被美列入實體清單；今年5月15日，美國商務部宣布，只要採用美國技術和設備生產的晶片，「出口」華為都需取得許可；8月18日，美國將華為38家子公司列入實體清單，進一步限縮華為的晶片採購。

▲華為成為中美爭端中，主要的被制裁對象之一。（圖／路透）

因此，於9月15日實施的禁令中，晶片製造商必須獲得美國許可，才能將使用美國技術或設備製造的產品賣給華為。在此之下，台積電將於15日起斷供華為，聯發科也將可能無法以第三方身分，向華為出售晶片，導致華為官方已經證實，「麒麟9000」晶片將成為絕版。

值得注意的是，在禁令首當其衝的手機儲存晶片領域，美光、三星、SK海力、東芝士掌握全球智慧型手機近9成的市場，他們同時也是小米、OPPO、vivo等品牌的供應商，因此繼美光之後，三星、SK海力士若也加入美國禁令行業，將大大打擊華為的智慧型手機業務，也將影響這兩家公司每年與華為規模208億美元的半導體產品交易市場。

據DigTimes報導，受晶片禁令即將生效影響，華為供應鏈已經傳出砍單消息，Mate 40將會砍單30%。且不僅僅是手機業務，整個消費者業務、雲端業務均將受到影響，逼迫華為加快「國產替代」的腳步。

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