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三星Galaxy Z Fold2售價確認　單機71,888元起、9/25上市

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▲▼Galaxy Z Fold2。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Galaxy Z Fold2。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

智慧手機價格再創新高！三星電子最新摺疊機Galaxy Z Fold2台灣售價確認，單機售價71,888元（12GB+512GB），「星霧金」與「星幻黑」將一同上市；而這次台灣三星也將Galaxy Z Fold2 Thom Browne聯名限量款（12GB+512GB）引進台灣，單機售價為112,888元，兩款手機將於9月25日起在台正式上市。

台灣三星表示，兩款Galaxy Z Fold2將於9/10起，於指定通路開放預購，9月25日起陸續於全台指定通路限量上市。凡購買Galaxy Z Fold2的星粉，可享五大「尊榮服務安星禮遇」，包括：二年行動裝置綜合保險登錄送、Galaxy Z星鑽尊榮服務、Samsung Pay點數雙重尊榮回饋、Galaxy Workshop一對一專屬課程，以及YouTube Premium四個月免費試用等。

▼Galaxy Z Fold2台灣上市資訊。（表／記者邱倢芯製）

▲▼Galaxy Z Fold2台灣上市資訊。（表／記者邱倢芯製）

而除了Galaxy Z Fold2外，台灣三星也同步宣布，Galaxy Watch3將於9月18日起，於各大通路推出45mm鈦金屬版本「鈦金黑」，建議售價為19,500元。

不鏽鋼材質LTE版本共推出45mm「星幻黑」，及41mm「星霧金」兩款選擇，建議售價分別為16,500元，以及15,500元；兩款智慧錶將於9月30日起於台灣各大通路上市。

台灣三星指出，凡於10月31日前購買Galaxy Watch3系列，隨貨即贈無線閃充充電板（市價1,990元）。

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