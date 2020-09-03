掏空遠航35.9億　張綱維：只有自己受害…關到變白髮盼2千萬交保

記者羅志華／台北報導

遠航董座張綱維涉嫌掏空35.9億一案，北院3日開庭，張綱維再度闡述集團、公司都是他一人獨資、無掏空犯意的說法，並自承「也許我念化工不懂財務」，才會聽信專業人員的建議，以股東來往方式在公司間周轉，更稱不明白自己為何被認定犯罪，幾個月失眠下頭髮都白了，希望法官能讓他2000萬交保，好出去協調債務、飛機放置問題。

張綱維表示，他接手遠航時，公司負債百億、連個垃圾桶都沒有，費了20億把公司救起來，現在卻被認定犯罪，「整件事好像我掏空、背信、詐欺、侵占自己，讓我每晚睡不好，黑髮全變成白髮」，認為遠航沒有上市發行，就算真有人受害，也只有他一個。

▲張綱維3日出庭遠航掏空案，喊冤「受害的只有自己」，希望能以2000萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

張綱維認為，遠航重整時，財報都是經法院指派團隊審核過，沒有造假疑慮，且因遠航負債、無法擔任借款人，他還抵押自己集團的不動產，向安泰銀行借款，轉貸合庫時，更把家人都當作連帶保證人，喊冤「若真要掏空，誰會自己的公司、家人都押進去」。

張綱維指出，先前會跳票，實在是因旅遊受疫情影響太大，再加上他又被騙才會導致，遠航會停飛更是被民航局獨斷所害，提訴願也已勝訴；張綱維認為，案件調查至此已相當完整，希望檢方能發還查扣的430箱帳冊，好讓他能在接下來的民事訴訟中有所根據。

張綱維說明，目前在外有許多債務需要他協調，且遠航目前已經沒有員工，公司放在機場的飛機也需要他去處理，否則颱風來了可能會影響機場安全，希望能以2000萬交保，並配合法院一切措施。

檢察官表示，民航局當初會請遠航提出精進計畫，就是認為有掏空疑慮，而張綱維身為公司負責人，即使如他所說，都是「聽專業人員建議」才觸犯法律，也該承擔一切後果，且張綱維在重整後，也涉嫌利用保管遠航資產名義，一點一滴進行掏空。

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