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不給帶貓！小姐姐「裸三點」鬧World Gym　健美鮮肉制止被咆嘯

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一名裸女在WORLD GYM大鬧的畫面遭人拍下，並透過通訊軟體瘋狂傳播。（圖／擷取自影片）

▲一名裸女在WORLD GYM大鬧的畫面遭人拍下，並透過通訊軟體瘋狂傳播。（圖／擷取自影片）

圖、文／CTWANT

今天（9日）通訊平台上流傳著兩段影片，內容是一名看起來有點年紀的女子全裸出沒在知名健身房WORLD GYM，她完全不顧健身房內的眾多男子非常自在地到處閒晃，遇到他人制止甚至對其咆嘯，還做鬼臉回應。WORLD GYM回應指出，該名女子因多次違規遭取消會籍，沒想到9月4日她闖進店內做出諸多脫序行為，甚至對專員暴力相向，當下即立刻報警、並提告傷害。

 

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▲根據通訊平台上流傳的影片，共有兩段，一段影片內容是該名女子不但全裸還三點全露的使用戰繩 （Battling Rope/Training Rope），但也不是很認真的在訓練，揮舞沒兩下就把繩子閃開，並且惡狠狠地瞪著旁邊，一副要去找旁人吵架的模樣。

第二段影片則是全裸女子緊緊跟在一名年輕男性身後，似乎是被說服成功要跟著離開的模樣，沒想到走沒幾步，女子突然停住腳步，先是對該名男子做了鬼臉，接著破口大罵，該名健美的年輕男性走到裸女面前，似乎是在勸說她，兩人再度往外走了幾步，但又發生爭執，女子不斷對著男子背後指手畫腳的破口大罵，甚至罵到停下腳步咆嘯，引發兩旁正在重訓的多名男性側目。

（圖／擷取自影片）

不過，兩段影片僅短短20~40秒，因此該名裸女最後下場不得而知。

而WORLD GYM回應指出，該名女子多次違反會規，不但帶寵物入內，還做出諸多失序行為，因此早在8月就已被終止會籍，9月4日當天，該女闖入店內對專員暴力相向，並且脫光大鬧，當下即立刻報警、並提告傷害。

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