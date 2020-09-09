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美國捷克高官先後到訪　蔡英文決心建立「反北京聯盟」

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▲▼總統蔡英文出席「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」。（圖／總統府提供）

實習記者湯子暘／綜合報導

總統蔡英文8日在台北的亞太安全會議上發表演講，台灣面臨來自中國的外交、經濟、軍事壓力，希望建立一個聯盟來捍衛亞洲的「自由、安全、人權與民主」，而台灣就處於受專制制度侵略的最前線！而就在蔡英文演說之際，中共支持《環球時報》報導，依照對台經濟新措施，訪問台灣的外國官員和開展台灣業務的國際公司可能遭制裁。

「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」廣邀13國學者，以「半視訊」方式進行，期盼促進印太地區的和平、安全與繁榮。

蔡英文在亞太安全會議中提到，「現在是時候夥同志同道合的國家、民主朋友，維持可阻擋單方面侵略行為的戰略秩序。沒有一個國家能夠獨自維護區域和平與安全。我們需要戰略秩序來透過對話，而非戰爭，來鼓勵合作、公開透明和解決問題。」

她也認為，新冠肺炎的爆發是台灣地位的一個重要的「分水嶺」（watershed），「有一天，現在的大流行將會消逝。但我誠摯地相信，我們透過建立自由、開放與繁榮的地區而做的努力，將繼續發展成未來的力量。」

▲▼總統蔡英文出席「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」。（圖／總統府提供）

▲「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」以「半視訊」方式進行。（圖／總統府提供）

《CNN》分析師詹姆斯（James Griffiths）認為，中國自2016年蔡英文當選以來，持續提高對台壓力，先後策反台灣所剩不多的幾個邦交國。然而這樣的壓力只是適得其反，讓台灣人民害怕走上香港的後路，使得蔡英文在今年以壓倒性優勢連任。

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）8月曾參訪台灣，成為數十年來踏足過台灣的美國最高官員。但中國也做出強硬回應，先是向南海發射飛彈，再以軍機擾台等行為警告美國。中國外交部發言人華春瑩9月初表示，「將敦促華盛頓解除與台灣的實質性關係，停止與台灣以任何形式接觸，以免進一步走錯路。」

《環球時報》編輯胡錫進在推特上寫道，「美國人參訪台灣的計畫應該三思而後行。你們應該理解，台灣在中國人民心中的重量。致那些膽敢在台灣議題上招惹中國的美國人，中國人民將會銘記你一輩子。中國不歡迎你，也不要再來了，你和你的公司將不再能與中國做生意，還會面臨制裁。」

上周到訪台灣的捷克參議院長韋德齊（Milos Vystrcil）也受到中國威脅。中國外交部長王毅警告，韋德齊會面對「沉痛的代價」，卻也引發歐陸諸國怒火，遭齊聲回嗆「威脅不適合這裡」。

《人民日報》發表文章，再度在外交上壓抑台灣的地位與關係，期望能夠在未來徹底孤立台灣，「台灣是與中國建立夥伴關係的試金石。中國已將台灣問題作為外交的底線，因為中國沒有妥協領土完整和主權問題的選擇。因此，中國在了解底線（台灣問題）的基礎上，與國家建立合作。」

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