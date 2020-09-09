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向太陽能電纜廠商索賄355萬　彰化大城鄉長蔡鴻喜收押

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▲大城鄉長蔡鴻喜涉貪索賄355萬元被收押禁見。（圖／翻攝自大城鄉公所官網）

▲大城鄉長蔡鴻喜涉貪索賄355萬元被收押禁見。（圖／翻攝蔡鴻喜臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

大城鄉代會主席王宏銘，涉嫌透過白手套或教唆黑道人士，恐嚇阻擋太陽能輸電管排及電纜管路工程，前後勒索1310萬元被羈押禁見，沒想到鄉長蔡鴻喜疑似利用公所核准道路挖掘許可路權的機會，透過李、黃共犯，向黃姓廠商索賄355多萬元，昨檢方發動4次搜索，將11人拘提到案，訊後向法官聲請羈押禁見獲准。

彰化鄉長涉貪再添一樁！伸港鄉長曾煥彰及鄉代會主席林其瑞因涉貪分別被判刑11年及9年，日前才辦理停權由主秘交接，沒想到彰化大城鄉長蔡鴻喜涉貪被羈押，蔡鴻喜活躍政壇，是民進黨在彰化西南角培育的新戰將，沒想到此次因捲入收受道路工程案涉貪被捕，引發地方人士一片譁然。

彰化地檢指出，昨(8)日，由本署主任檢察官、檢察官蔡勝浩等7人指揮法務部廉政署中調組、彰化縣調查站及本署專案組檢察事務官，發動第4次偵查作為，兵分多路搜索涉嫌人住所及辦公室，另向金融機構調取可疑金流資料，並傳訊證人及提解在押涉案人等共11人到案說明。

經調查後發現，鄉長蔡鴻喜疑利用公所核准道路挖掘許可路權之機會，分別自108年1月間至109年5月間，透過共犯李、黃向於轄區內施作電纜管路工程（即輸送太陽能發電電力至變電所之電纜管路）公司黃姓負責人索賄，期間分3次索取現金，分別為50萬、120萬及185萬元。

彰化地檢表示，前3次偵查作為後，已分別就索賄及居中協調黃姓、李姓共犯及黃姓廠商等3人向法院聲請羈押禁見獲准， 8日循線追查發動第4次搜索，傳、拘涉嫌人鄉長蔡鴻喜等11人到案說明，經檢察官訊問後，認鄉長蔡鴻喜涉有違反貪污治罪條例第4條第1項第5款、第5條第1項第3款之收受賄賂等罪嫌，且有逃亡、勾串證人及滅證之虞，於今日（9）上午向法院聲請羈押禁見，並於下午5時30分許獲准羈押。

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