在捷運上磨蹭「噴精」！71歲老色男12年被逮11次　檢察官決定讓他嚐苦果

▲71歲簡姓老翁在捷運性騷擾女性前科累累。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

現年高齡71歲的簡姓老色男，常在台北捷運車廂內伺機用下體磨蹭女乘客，甚至直接射精在被害女子的衣物上，今年2月簡翁又在捷運上，在一名女子的左手臂磨蹭，且在女子衣袖上留下白色精液殘痕，被害女子氣憤不已當場報警提告，案經台北地檢署偵辦，檢察官發現簡翁12年來共已犯案11次，是性騷擾慣犯，遂依性騷擾罪嫌將他起訴，並因簡翁犯行對社會危害甚深，而向法院具體求刑2年。

起訴書指出，被告簡姓老翁去年在捷運車廂內，以下體碰觸女性大腿、屁股等處，分別被台北、士林地院依性騷擾罪判處徒刑3月、4月確定，去年3月才易科罰金執行完畢，連同更早之前的犯案計算，12年來已涉犯相同案件多達11起。

簡翁今年2月15日下午4時58分許，搭乘捷運從龍山寺站前往板橋站途中，見有女子坐在位子上，遂站在該女子左側，趁對方不注意時，以生殖器碰觸女子的左手臂，並在女子外套左手臂處留下精液殘跡，事後被女子聞到異味而發現並氣得當場報警處理。

北檢偵查時，簡翁辯稱是「漏精」，不是故意的，否認性騷擾，檢方因認為手臂並非「身體隱私部位」，不構成性騷擾，一度將簡翁不起訴，但高檢署將本案發回北檢續查，經北檢重新調查後認為簡翁始終否認犯行，態度惡劣，且其犯行造成社會大眾危害甚深，今（9日）依法起訴並建請法官判處2年有期徒刑。

延伸閱讀

▸ 尋獲22具遺體！巴基斯坦礦場崩塌 多人受困礦坑深處

▸ 阿滴工作20天曝驚人收入 月收「六位數」有但書：有些虧損

▸ 懷疑小孩被吞入！3公尺臃腫巨蟒遭民眾圍觀 吐出全鹿屍體後離奇身亡