全台13家好市多　網推爆最優「元老店」：動線逛起來舒服

▲好市多進軍台灣後很受民眾歡迎。（圖／記者陳涵茵攝）



記者崔子柔／綜合報導

好市多自1997年進軍台灣，在高雄前鎮開設第一間店，這20多年已經在全台各地共開設13間門市。就有網友討論起，「最優秀的好市多是哪一家啊？」

原PO在PTT八卦板發文說，「內湖的動線好爛，很容易錯過商品，路線也規畫不良，大家推車卡來卡去，不過東西倒是滿齊全，全台最優秀好市多在哪裡？」

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▲原PO發文提問。（圖／翻攝自PTT）



不少人推台灣第一家「高雄前鎮中華店」，「中華店真的很棒，動線很舒服」、「前鎮中華店，沒有之一」、「中華店，20年老店」，另外也有很多人推嘉義店，「嘉義+1，手推車暢行無阻，逛起來很爽快」、「嘉義，人少（最近普渡除外）走道寬」、「嘉義市開了Costco之後真的是完全體了，最宜居城市之一」、「絕對嘉義」。

不過也有一群網友提出，在台中店的體驗不好，「台中的超廢啊，明明兩層樓還挑高建築結果只有二樓是賣場，然後所有人推車都擠在一起，又一堆北七在主走道走一走停下來聊天滑手機，後面就塞住了」、「台中逛個10分鐘就受不了」、「最爛的應該台中吧，人實在太多了」。

▲▼網友熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

