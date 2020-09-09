快訊／Messenger、IG「救世更新檔」終於來了！注音輸入瘋狂跳動有解

▲Messenger、IG救世更新檔終於來了！（圖／《ETtoday新聞雲》）



網搜小組／許力方報導

蘋果iOS用戶近來傳出Messenger、Instagram嚴重災情，大批網友發現，使用手機等裝置，在兩款App以注音打字輸入鍵盤時，都會發生無法選字的問題，哀號遍野，紛紛崩潰上網求救，才知道原來是發生bug，長達近一周的慘況，9日臉書官方終於分別推出281.0版、158.8版更新檔，修復部分故障問題，《ETtoday新聞雲》記者實際測試，確認已經可以正常輸入。

根據官方9日公布的更新檔說明，Messenger281.0版本新推出「應用程式鎖定」功能，可以保護聊天內容不被他人存取查看。至於Instagram158.0版本則是修復了故障即改善效能。

事實上，iPhone用戶最近使用Messenger、Instagram頻傳輸入法災情，經常注音打到一半就送出去，「瘋狂自動跳動」無法正常選字，根本無法回傳完整的句子，3C專家「電腦王阿達」指出，有一推測懷疑是因為新版 iOS 為了安全性，不讓 Messenger 側錄鍵盤所致，他也為此尋找解決方法，建議用戶砍掉 Messenger大法。

▼Messenger、IG頻傳注音輸入法亂跳災情！（圖／翻攝「爆廢公社公開版」臉書）