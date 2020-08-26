Facebook 跨足電商平台！　於美國啟動測試　為未來營收添動能

▲臉書往電商業務大步邁進，圖為執行長兼創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

Facebook 一直都在嘗試發展電商業務，並試圖在主應用程式中將購物作為主要目的。目前已在美國啟動 Facebook Shop 的測試，主程式中有一個進入商店的圖示，點擊後可進行購物。

Facebook 正努力擴展自家電商平台，人們可以在 FB 和 IG 上向全球所有符合條件的企業銷售產品，以及新的自定選項和消息傳遞。賣家能透過 Messenger、Instagram Direct 以及 WhatsApp 與客戶進行接觸，還可以在直播過程中主持購物活動，並在 FB 或 IG 上透過直播向顧客展示商品。

Instagram 購物正在擴展合格的賣家，且因疫情的關係，年底前都不收取交易費用，目前亞太地區開放的國家有澳洲、香港、日本、韓國、菲律賓、紐西蘭、新加坡，而印度、印尼、馬來西亞、台灣、泰國則為代管客戶。

所有產品更新和擴展都凸顯 Facebook 看重將電商購物納入未來主要業務範圍，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）先前曾表示，預計商業和支付將成為 Facebook 的未來，現在正兌現這個承諾。

儘管如此，Facebook 暫時未在平台上進行貨幣化交易，但若開始收取費用時，有可能成為該公司的主要收入來源，並以減輕對於廣告業務的依賴。

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