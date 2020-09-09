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9歲小屁孩瞞家人獨自開車外出！靦腆「爸爸教的」笑摸頭揚長而去

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弟弟,幼兒園,小孩,孩子（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲9歲小屁孩瞞家人獨自開車外出。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

文／CTWANT

馬來西亞森州林茂縣一名9歲男童日前被人發現獨自開車上路，民眾一度以為自己眼花看錯，上前詢問男童才知，原來他的開車技巧是爸爸教的，隨後男童便熟練的駕車離去；而當地警方循線追查，目前已確認男童身分，之後將根據兒童法對其家長開罰。

根據《中國報》報導，馬來西亞這名男童日前被民眾發現獨自開著轎車外出，民眾擔心孩子安危上前關心，只見影片中男童回答對方，自己的開車技術是爸爸教的，姐姐也同樣會開車，當民眾讚賞他開車技術很棒時，男童則回以靦腆的笑容，還不好意思的摸了摸自己的頭，對話結束後便駕車揚長而去。

當地警方表示，目前已介入了解事情經過，也以掌握了男童身分以及其所駕駛的車輛位置，根據警方初步研判，男童應是趁爸爸不注意，偷偷駕車外出。警方表示，由於車主讓未成年者駕駛轎車，將援引1987年陸路交通法令111條文，對家長開罰。

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林茂警区已鉴定男童的身分，并把男童及家长带返警局展开进一步的调查 https://www.chinapress.com.my/?p=2182594 #第174天 #今日中国报

China Press (中國報) 發佈於 2020年9月7日 星期一

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