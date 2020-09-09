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入秋鋒面影響早晚溫差大　狂灌冰飲更糟…中醫茶飲真滅火有解

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▲熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人。（圖／記者李毓康攝）

▲戶外室內溫差大，要小心「極端溫差」會給身體帶來不適。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

雖然現在已進入秋天時節，白天的悶熱狀況仍令人吃不消的，根據中央氣象局觀測，7月平均氣溫達攝氏30.2度，創下73年來最熱單月紀錄。白天光在戶外待上一秒就狂流汗，只想快快躲進冷氣房裡，但室內又冷到要穿外套，中午休息時外出吃飯回來，整個人開始感到一陣倦怠，下午變得無精打采又沒力，老覺得悶熱，如果身上出現這些症狀，可要當心很可能中了陰暑！

白天高溫酷熱最容易大爆汗，若沒有適時補充水分與鹽分，又在大太陽底下待久，身體的熱量無法順利排出，恐導致熱衰竭或熱中暑。不過從中醫角度來看，中暑有陰、陽之分，有別於戶外要避免熱傷害這類「陽暑」，待在室內則要小心「陰暑」，也就是「熱感冒」或「暑濕性感冒」，例如明明在外頭還充滿元氣活蹦亂跳，一走進冷氣房內吹個涼，身體突然一陣畏寒，全身微微發熱卻無汗，整個人昏沉無力，頭皮還有陣陣緊縮、頭痛的感覺，變得異常虛弱，這些就是中暑的症狀，在溫差大的地方進進出出，或是想要快速降體內暑熱，都有可能讓身體出現不適應症，愛吹冷氣、狂喝冰飲、吃冰品的人都應特別注意。

請繼續往下閱讀...

▲辦公室，工作，社畜，上班，同事。（圖／pakutaso）

▲覺得自己有微熱的疲累感，或是頭痛、疲憊、吃不下，這些都是陰暑的症狀之一。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

至於「陰暑」怎麼發生的？症狀又有哪些？簡單來說，正常的人體機制是透過排汗排掉體內累積的熱，讓自我調溫機制啟動，但如果猛然進到冷氣房，原本張開的毛孔驟然閉鎖起來，會把原本應該散掉的熱關在體內，使體溫升高，讓人以為自己發燒，量體溫卻又正常，就是感覺身體有著微熱的疲累感，嚴重時還會感到頭痛、頭悶、噁心，甚至食慾低下、拉肚子等類似感冒症狀。

京都念慈菴（圖／京都念慈菴提供）

▲透過滋陰清熱的茶飲，同時消除實火與虛火。除了醫生推薦的茶飲外，市面上也有相似功效的沖泡飲，讓現代人不需花費過多時間準備。（圖／資料照）

中醫觀點認為，在高溫不透風的狀態容易讓身體產生「實火」，免疫力不佳的人易有口瘡喉腫痛、便祕等症狀；加上壓力大、熬夜、睡眠不足的話，更容易產生「虛火」，這時可能伴隨有心煩氣躁、口舌乾燥、手腳心熱且盜汗。而要避免暑氣上身的首要之務，就是排除身體的火氣，讓體溫調節穩定。

但要滅掉體內的火不是來杯透心涼的手搖飲就能解決，以為大口喝下去便可以立刻降溫消暑，這樣做反而越喝越熱，因為含糖飲料既無法快速散掉體內熱，喝冰飲也容易讓體表的毛孔關閉起來，汗水無法排出帶走體熱，臺北市立聯合醫院中醫科周宗翰醫師建議，解暑可喝滋陰清熱的茶飲，可同時消除實火與虛火，為此特別分享一款清暑利濕養胃茶，很適合在夏天飲用。

清暑利濕養胃茶
材料：白茅根3錢、金銀花3錢、陳皮3錢、石斛2錢、生甘草1錢、檸檬片3片、清水2000c。
作法：
1.將藥材洗凈，放入砂鍋中，一次性加足清水。
2.蓋鍋蓋，大火燒開，轉文火煮15分鐘。
3.過濾藥材放涼，加入檸檬片即可飲用。

其中白茅根、金銀花等成分可以清熱解毒、陳皮平衡健脾，這些都可以解決「實火」，另外像是石斛的成分，因為繁殖力低、生長週期長是很珍貴的草本藥材，有益胃生津改善陰虛火旺問題的功效，對於中暑的狀況也能緩解，讓身體保持平衡狀態，檸檬片帶有檸檬草本清新的口味，相當適合日常飲用，有治療夏日口瘡，女性泌尿道感染的功效。

除了自行買藥材回家沖泡，目前市面上也有相似功效的沖泡飲，讓忙碌的現代人不用花費太多時間準備就可以降火消暑。周宗翰也提醒，要預防中暑最好的方法不外乎4招「躲太陽、補水分、勤防曬、要通風」，其中水分補充也是最必要的，搭配草本清熱的飲品，輕鬆度過炎熱夏季。

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