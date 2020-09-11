燒金紙中暑！屏東女天熱普渡突暈眩　老公狂奔派出所...

▲屏東縣里港警分局九如分駐所所長黃俊銘說明當天婦人普渡熱中暑送醫治療情況 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉李姓鄉民單元普渡，在燒金紙時，其妻卻發生中暑現象，頭暈目眩，緊急跑到派出所求助，警方獲悉出動巡邏車將她送往屏東市基督教醫院 救治，為了救人，原本15分鐘的行程，警方一路鳴笛6分鐘內就趕到，讓家人很感激。

農曆7月是一般民眾普渡旺季；九如鄉李姓鄉日前神情緊張地跑到里港警分局九如分駐所請求協助，稱其太太普渡拜拜燒金紙時，熱中暑及換氣過度，造成頭暈目眩、上氣不接下氣，必須立刻送醫。

當時在所內備勤的警員溫振昌獲悉，趕緊駕駛巡邏車前往協助，先行安撫李妻緊張情緒，引導放慢呼吸；由於當時情況已很緊急，另連絡救護車送醫，恐延遲時效，遂立即駕駛巡邏車，沿路鳴笛開道，在6分鐘內將人送達屏東基督教醫院就治療。

警方說，最近天氣炎熱，中午溫度在3、40度，李妻頂著高溫、烈日進行普渡拜拜，疑因未適時補充水分，才會造成中暑，身體感到不適，引起家人緊張，幸及時送醫治療後無礙。

分局長楊龍祥肯定溫員積極為民服務精神，並呼籲民眾，近期天氣炎熱，應儘量避免在烈陽下活動，以免發生中暑，民眾如遇突發緊急狀況，可立即撥打110報案專線，讓警方及時派員協助。

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