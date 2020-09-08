屏東火車站少700機車位民眾有感！立委周春米要求台鐵：快提配套

▲立委周春米會同鐵路局人員會勘屏東火車站機車停車場 。（圖／周春米服務處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東火車站機車停車場由於4次流標，停擺近2個月，少了700個停車位，讓機車族深受其苦；立法委員周春米8日前往了解，直言「匪夷所思，讓人生氣！」要求台鐵一定要有配套措施。

▲屏東火車站機車停場流標4次。

周春米立委8日偕同台鐵高雄貨所江昭瑢經理、屏東火車站站長郭坤岳等到場會勘。周春米表示，靠近光復路的700個機車停車場，2個月前因廠商終止租約，台鐵辦理招租，經過4次的流標，竟然沒有任何的配套措施；造成搭火車的學生族、上班族很大的不便。雖然台鐵有釋放週邊的停車位，還是不夠使用，她要求台鐵一定要嚴肅、有效率地看待此事。

陳姓機車族說，以前他去高雄，機車停放在該停車場，一次只要20元，又便宜又方便。現在必須停到附近，收費較高且便利性不足。對於該停車場的開放營運與否，非常有感。希望能儘早恢復營運，讓通勤族不必往返奔波。

台鐵表示，屏東火車站目前有3大停車場，面向火車站，左邊停車場有機車停車位280個、汔車停車位207個；右邊有機車停車位283個、汔車停車位94個；另有一處有700機車停車位，目前總計可以停301輛汔車及1263機車位。另還有規劃的法定空間機車318位、汔車72位，屆時也可以釋出使用。

針對台鐵在9月16日將進行第5次招標，若沒有完成招租，會在月底前提出配套。

周春米則表示希望能順利招租。但她要求台鐵在這次招租前，就要先規畫好配套，若流標，2日內就要提出善後的配套，不能任由停車場閒置，招惹民怨。

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