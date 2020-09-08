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男穿迷彩褲去網紅書店！　保全「禁止工人進入」急擋：幹活的

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▲一名男子自爆，穿著迷彩褲被攔住不准進書店。（圖／翻攝自微博）

▲一名男子自爆，穿著迷彩褲被攔住不准進書店。（圖／翻攝自一點資訊）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名男子自爆，7日穿著迷彩褲，到西安的一間網紅書店時，卻被門口保全懷疑是隔壁工地的工人攔下，雖然在經過一翻解釋之後還是進去了，但讓他相當不舒服。

綜合陸媒報導，李先生表示，7日穿著灰色上衣、迷彩褲子，前往西安老城根G park的西安方所創聯中心，被保全2次擋下詢問，是不是旁邊工地幹活的工人，因為「你的衣服像幹活穿的」。他指出，自己常穿這種衣服，今天就是過來看看，最後才被放行。

▲一名男子自爆，穿著迷彩褲被攔住不准進書店。（圖／翻攝自微博）

▲因為穿著迷彩褲被當成工人，不准進網紅書店。（圖／翻攝自微博）

而這樣的經歷讓他心裡相當不舒服，李先生透露，「不管是誰都要尊重人，退一步講，假如我真的是個工人，真的喜歡看書，是不是進不去了？」

方所西安店8日發出道歉聲明，目前該中心所在建築的二樓有十多家商戶正在同時施工，為保障人員安全和現場秩序，工作人員在其工作時間內需要通過員工通道進入商戶。

聲明中指出，當天保全誤以為當事人是工作人員才引發誤會，之後將加強對外聘安保團隊的培訓，以避免類似的不愉快再度發生，也期待大家的諒解。也再次對當事人以及有不良體驗的顧客道歉。

▲一名男子自爆，穿著迷彩褲被攔住不准進書店。（圖／翻攝自微博）

▲西安方所試營運中。（圖／翻攝自方所西安微博）

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