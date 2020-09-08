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「4字密件要我5小時打包走人」　于北辰：江啟臣親電說他不知道

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▲▼于北辰遭國民黨黃復興解職。（圖／翻攝于北辰YouTube）

▲于北辰。（圖／翻攝于北辰YouTube）

記者羅婉庭／台北報導

黃國園黨部主委于北辰7日下午遭到解職，由由陸軍備役少將蔡忠誠接任新任主委。對此，于北辰8日表示，黨主席江啟臣昨晚親電，說自己不知道這個人事令命，感到非常訝異。事發前，派黨員拿回一封密件，告知「予以解職」，更只給他五個小時收拾物品，就要打包走人。

于北辰說，人事命令發佈之前，黨內完全沒有通知，在四小時前都沒有任何消息，黃復興黨部主委臧幼俠當天上午請黨員赴黨部開會，隨後黨員就帶了解職令回黃國園黨部，且信中只寫了「予以免職」四字，沒有其他說明。

對此，于北辰表示，黨員開完會回到黃國園黨部已經下午一點，並告知下午五點解職，僅給他五小時收拾行李，起碼他在國民黨奉獻了三年，沒有約談、沒有提前通知，他認為這樣的解職方式非常不尊重。

至於黃復興長期的內鬥浮上檯面， 于北辰認為這不是內鬥，只是因為他「不聽話」，單純是臧幼俠對他的打壓，尤其其他支部主委清一色都是臧親自認命，于北辰則是前主席吳敦義任內留下， 于直言，臧幼俠想除掉他是很早以前的事情了。

于北辰表示，此人事命令是主委臧幼俠自行核定，他過去多次建議，黃復興內部決議仍須送黨中央考紀會核定，可能因此得罪了資深的黃復興黨員與幹部。

于北辰不滿，認為江啟臣上任後要求國民黨員合力提升網路聲量，而他經營自媒體、接受政論節目邀請錄影，臧幼俠卻覺得不合適，認為軍人不得當「網紅」，國民黨不斷想創造網路聲量，但他卻稱為被批評荒廢黨務，難以理解。

至於在節目中批評黨高層，于北辰也說明，他只批評臧幼俠的動員方式與領導模式，從沒批評過私人問題，是對黨公務與未來方向做理念性批判。「對黨的批評是不行的嗎？」他直言，「到底誰是惡霸？」，認為自己並無違背黨之命令，為黨提升網路聲量，竟然沒被獎勵還被處分。

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