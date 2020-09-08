　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果今晚有新品！傳線上發表會「突襲登場」　2新款先曝光

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲獨／蘋果新iPhone發表會場搶先看！揭秘賈伯斯劇院與Apple Park。（圖／記者洪聖壹攝）

▲「果粉」備受期待的新iPhone即將登場。（圖／記者洪聖壹攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

「果粉」備受期待的新iPhone即將登場，此外還有一系列新品將發佈。今年爆料準確率極高的分析師Jon Prosser在推特PO文，預測台灣時間今（8）晚9時，蘋果會以線上發佈新聞稿的方式公開全新產品，普遍外媒推測是Apple Watch與iPad。

在Jon Prosser的推文中，他並未透露相關產品細節，但是從歐洲的EEC認證能看出端倪，即蘋果率先註冊了8款Apple Watch型號與以及7款新iPad，暗示2款新品可能將會率先打頭陣。

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）

另外，綜合相關爆料資訊顯示，全新Apple Watch Series 6會持續強化健康偵測的相關功能，有傳出會加入氧偵測、檢測恐慌、上課時間、錶盤共用、睡眠狀況等功能。也有說法指出，蘋果還會額外加碼另一款平價版的Apple Watch，價格約6000元，用來取代當前的Series 3，將維持舊款設計、鋁製機身，搭載有震動回饋的數位錶冠，不過在按鈕設計會有所不同。

至於 iPad 目前傳出2款新品，分別是第八代的 iPad 與第四代的 iPad Air，前者將升級A12 Bionic晶片，擁有更強的效能，外觀則與前代相同，後者則會靠攏iPad Pro，使用全螢幕設計、改為USB Type-C，並首度搭載側邊的電源鍵Touch ID指紋辨識，目前尚無法得知更新的iPad是哪一款型號。

不過《彭博社》記者Mark Gurman持不同意見，他認為蘋果會於本周宣布iPhone 12及Apple Watch線上發表會的日期，而非於本周發表新品。

雖然目前時間仍無法確定，但可以肯定的是，iPhone 12的發表會將以線上形式舉辦，與WWDC 2020相同，這也意味著蘋果公司不必像往常那樣需要那麼多的籌備時間。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
謝和弦嗆有「性愛片原始檔」要Keanna嫁不出去！律師看傻
絕對不要取的五大地雷英文名字！　Candy、Mary都上榜
《古惑仔》烏鴉蒼老近況曝！ 57歲張耀揚消失N年「頭髮、鬍子
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果今晚有新品！傳線上發表會「突襲登場」　2新款先曝光

IFA 2020 為世界迎來的7個科技革新：讓科技重回軌道

三星將推新摺疊新機Galaxy Z Fold S　概念近似Surface Duo

iPhone 12又有新規格　無線充電結構曝光、最高支援15W

假消息害12人死亡！臉書添「訊息轉發限制」　一次最多只能傳5人

蘋果研發新一代眼動追踪技術　有效延長Apple Glass電池續航

Apple Watch 持續稱霸北美市場　第2季年增9％

華為傳本週四發表「鴻蒙2.0作業系統」　明年推HarmonyOS手機！

彭博記者爆料！蘋果最快本周公布iPhone 12發表會日期

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

S2O直擊／百大DJ Danny Avila狂揮中華民國國旗　連說9次「謝謝」：你們是超屌國家

蘋果今晚有新品！傳線上發表會「突襲登場」　2新款先曝光

IFA 2020 為世界迎來的7個科技革新：讓科技重回軌道

三星將推新摺疊新機Galaxy Z Fold S　概念近似Surface Duo

iPhone 12又有新規格　無線充電結構曝光、最高支援15W

假消息害12人死亡！臉書添「訊息轉發限制」　一次最多只能傳5人

蘋果研發新一代眼動追踪技術　有效延長Apple Glass電池續航

Apple Watch 持續稱霸北美市場　第2季年增9％

華為傳本週四發表「鴻蒙2.0作業系統」　明年推HarmonyOS手機！

彭博記者爆料！蘋果最快本周公布iPhone 12發表會日期

趕時間請女友幫買「30元火車票」　他被冷回一句：我真的傻眼了

單身N年終於脫魯！妹子狂吸「男友味」上癮　女網友曝「這裡」最香

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！　妹崩潰…網傻眼轟爆

新課綱國中歷史課本刪三國！　老師一翻傻眼「劉邦也沒了」

Selina前夫離婚5年…爆「進度超前」已求婚尹馨！　張承中全程陪開刀

蘋果今晚有新品！傳線上發表會「突襲登場」　2新款先曝光

法21歲足球巨星姆巴佩確診！　巴黎聖日耳曼足球俱樂部損失第7人

搭船出海吹風、逛海灣市集　2020大鵬灣帆船生活節9/25登場

聯合國大會將開幕！　紐約21社團挺台入聯：台灣準備好了

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」要Keanna嫁不出去！　律師看傻：噁心

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

3C家電熱門新聞

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

3 款 Apple 新品搶先 iPhone 12 上市？　最快可望下周上架

iPhone 12 僅有一款是「5G極速款」！　它才能支援5G毫米波

Galaxy S21 Plus傳有超大電池！　中國3C網洩「三星2夯機」規格

小資族也能直上Sony！3大特色超欠收

蘋果傳今晚突襲式發表2大新款

iPhone 12無線充電結構曝光

彭博記者爆料！蘋果最快本周公布iPhone 12發表會日期

臉書添「訊息轉發限制」　一次最多只能傳5人

iPhone 12s傳明年第2季問世！續攻4G售價2.4萬　取代iPhone XR

iPhone 12爆延後發表！晶片廠洩玄機

2020手機「電力續航 Top 5」排行出爐！　三星、蘋果竟均未奪冠

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

華為傳本週四發表「鴻蒙2.0作業系統」　明年推HarmonyOS手機！

更多熱門

相關新聞

2020年iPhone 12出貨量估6300萬至6800萬支

2020年iPhone 12出貨量估6300萬至6800萬支

研調機構DIGITIMES Research調查，受到新冠肺炎疫情影響，蘋果2020年iPhone 12（暫稱）的全球出貨量預計將落在6300萬至6800萬支間，較去年iPhone 11系列同期的出貨量減少超過500萬支，量產及上市時間點將推遲超過4至6週。

iPhone 12無線充電結構曝光

iPhone 12無線充電結構曝光

蘋果研發新一代眼動追踪技術　有效延長Apple Glass電池續航

蘋果研發新一代眼動追踪技術　有效延長Apple Glass電池續航

Apple Watch 持續稱霸北美市場　第2季年增9％

Apple Watch 持續稱霸北美市場　第2季年增9％

彭博記者爆料！蘋果最快本周公布iPhone 12發表會日期

彭博記者爆料！蘋果最快本周公布iPhone 12發表會日期

關鍵字：

蘋果蘋果手機iPhone 12

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

野生「零負評女神」現洲際棒球場

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

即／高雄男肇撞小黃　司機乘客不治

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

賴品妤熱戀「大街磨蹭」全直擊　十指緊扣攻入香閨

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

《古惑仔》張耀揚消失N年近況曝光！

男大生被輾死！鐮刀煞抓輪替驚見王船

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

退役士兵摟超正蘿莉　性別曝光網崩潰

首波鋒面雨擴大　全台灌午後雷雨

更多

最夯影音

更多
小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面