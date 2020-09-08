蘋果今晚有新品！傳線上發表會「突襲登場」　2新款先曝光

▲「果粉」備受期待的新iPhone即將登場。（圖／記者洪聖壹攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

「果粉」備受期待的新iPhone即將登場，此外還有一系列新品將發佈。今年爆料準確率極高的分析師Jon Prosser在推特PO文，預測台灣時間今（8）晚9時，蘋果會以線上發佈新聞稿的方式公開全新產品，普遍外媒推測是Apple Watch與iPad。

在Jon Prosser的推文中，他並未透露相關產品細節，但是從歐洲的EEC認證能看出端倪，即蘋果率先註冊了8款Apple Watch型號與以及7款新iPad，暗示2款新品可能將會率先打頭陣。

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）

另外，綜合相關爆料資訊顯示，全新Apple Watch Series 6會持續強化健康偵測的相關功能，有傳出會加入氧偵測、檢測恐慌、上課時間、錶盤共用、睡眠狀況等功能。也有說法指出，蘋果還會額外加碼另一款平價版的Apple Watch，價格約6000元，用來取代當前的Series 3，將維持舊款設計、鋁製機身，搭載有震動回饋的數位錶冠，不過在按鈕設計會有所不同。

至於 iPad 目前傳出2款新品，分別是第八代的 iPad 與第四代的 iPad Air，前者將升級A12 Bionic晶片，擁有更強的效能，外觀則與前代相同，後者則會靠攏iPad Pro，使用全螢幕設計、改為USB Type-C，並首度搭載側邊的電源鍵Touch ID指紋辨識，目前尚無法得知更新的iPad是哪一款型號。

不過《彭博社》記者Mark Gurman持不同意見，他認為蘋果會於本周宣布iPhone 12及Apple Watch線上發表會的日期，而非於本周發表新品。

雖然目前時間仍無法確定，但可以肯定的是，iPhone 12的發表會將以線上形式舉辦，與WWDC 2020相同，這也意味著蘋果公司不必像往常那樣需要那麼多的籌備時間。