蘋果官網藏端倪！ Apple Watch series 6最快凌晨公布

▲蘋果最快可能於今天凌晨發布下一代Apple Watch。（圖／路透）

記者林於妤柔／綜合報導

根據外媒《9to5Mac》報導指出，目前大多數Apple Watch Series 5產品點選選項在Apple官網上均無法使用，表示蘋果正準備推出下一代Apple Watch。爆料達人認為，蘋果很可能在台灣時間凌晨12點發布Apple Watch Series 6。

有人發現，某幾款Apple Watch Series 5已從Apple官網消失，目前甚至沒有基本型號，例如鋁製錶殼和白色運動錶帶。根據《9to5Mac》實測，發現Apple Watch Series 5在美國、中國和日本短缺情況最明顯，歐洲似乎很正常，而在巴西等其他國家和地區，Apple Watch型號的預計運送時間為兩週。另外，部分型號沒有取貨選項，可能跟全球多間Apple Store商店關閉有關。

Twitter爆料達人Jon Prosser指出，蘋果將在本週發布下一代Apple Watch，很可能在美國西岸時間9月8日上午9點（台灣時間9月9日凌晨12點）發布。然而，彭博社的Mark Gurman提到，蘋果本週的宣布可能只是接近月底的網路活動，為了要正式宣布新Apple Watch型號和iPhone 12。

Apple Watch Series 6預計將跟Series 5保持相同設計，但具有新感測器和功能，包括血氧水平檢測和睡眠監測。最近有傳言指出，蘋果還打算推出更便宜的新Apple Watch款式，將取代Apple Watch Series 3和Apple Watch Series 5，但細節仍不清楚。